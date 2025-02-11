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الرياضة

محسن مصبح يُشارك في اجتماع «قدامى اللاعبين» بالكويت

محسن مصبح يُشارك في اجتماع «قدامى اللاعبين» بالكويت
11 فبراير 2025 12:45

دبي (الاتحاد)
شارك محسن مصبح، أحد أبرز نجوم منتخبنا الوطني السابق في مونديال 90، عضو لجنة قدامى اللاعبين في اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، في اجتماع اللجنة، الذي عُقد في دولة الكويت الشقيقة، برئاسة النجم القطري حسن مطر السويدي، وبحضور أعضاء اللجنة.
وتناول الاجتماع آخر المستجدات والأمور المتعلقة ببطولة أساطير الخليج الأولى، المقررة إقامتها خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير الجاري، بمشاركة 8 منتخبات.
وحرص رئيس وأعضاء اللجنة بعد الاجتماع على زيارة ملعب البطولة، والتأكد من جاهزية مرافقه لاستضافة منافسات أساطير الخليج، والوقوف على جميع الترتيبات، التي تضمن نجاح البطولة في نسختها الأولى.

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