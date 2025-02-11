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الرياضة

اختتام النسخة الـ18 من بطولة السلق في دبي

اختتام النسخة الـ18 من بطولة السلق في دبي
11 فبراير 2025 15:00

 
دبي (الاتحاد)
اختتمت النسخة 18 من «بطولة السلق» التي تنظمها إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بإقامة النهائيات في 6 أشواط مخصّصة للمحترفين والهواة، بحثاً عن حصد الألقاب بقيادة المُلاك، الذين يحرصون على المشاركة سنوياً بأقوى السلق وتدريبها وتجهيزها على مدار العام، مما جعل الحضور الكبير الذي توافد إلى مضامير المرموم، في نادي دبي لسباقات الهجن، يعيشون أجواءً استثنائية وسط ترقب وتقارب كبير في المستويات في جميع الأشواط.
وفرض ناصر عبيد بن دلموك الكتبي، سيطرته على أشواط المحترفين، فحصد المركز الأول في شوط السلق الذكور لمسافة 1000 متر، بوساطة «بيلي درايفر» بزمن 59.86 ثانية، وفي شوط السلق الإناث لمسافة 1000 متر، بوساطة «أندي» بزمن 58.86 ثانية، وفي شوط السلق الذكور لمسافة 2000 متر، بوساطة «تمام» بزمن 2.04 دقيقة، أما شوط السلق إناث لمسافة 2000 متر فحصل عليه سيف حمد الشامسي بوساطة «زوبعة» بزمن 2.03 دقيقة.
أما في شوطي الهواة، فتفوق عامر محمد المنصوري ليحقق المراكز الثلاثة الأولى، في شوط السلق الإناث لمسافة 2000 متر، بالسلق «غارة» بزمن 2.035 دقيقة والسلق «لحظة» بزمن 2.041 دقيقة، والسلق «سيوف» بزمن 2.047 دقيقة
وكسب منصور سالم النعيمي شوط السلق الذكور لمسافة 2000 متر، بوساطة «المنتحر» بزمن 2.39 دقيقة، وجاء ثانياً عامر محمد المنصوري بالسلق «كاسبر» بزمن 2.05 دقيقة، وبالمركز الثالث ماجد خالد المهيري بالسلق «معاند» بزمن 2.06 دقيقة.

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