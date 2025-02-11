الأربعاء 12 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سحب قرعة بطولة «القابضة ADQ» الرمضانية

سحب قرعة بطولة «القابضة ADQ» الرمضانية
11 فبراير 2025 14:05

أبوظبي (الاتحاد)
أُجريت في العاصمة أبوظبي، قرعة بطولة القابضة (ADQ) الرمضانية بنسختها الرابعة، المقرر إقامتها خلال الفترة من 3 إلى 21 مارس المقبل، بمشاركة 720 لاعباً يُمثلون 36 فريقاً من «القابضة» وشركات محفظتها، وتُقام منافساتها بالشراكة وتحت إشراف اتحاد كرة القدم.
ووُزعت القرعة الفرق المشاركة على ثماني مجموعات، بواقع أربعة فرق في كل المجموعات من رقم 1 إلى 4، وخمسة فرق في كل المجموعات من رقم 5 إلى 8، وبحسب نظام البطولة، يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الـ 16 للبطولة.
شهد مراسم القرعة مسؤولو القابضة (ADQ) واتحاد كرة القدم.

أخبار ذات صلة
«القابضة» و «IFC» يدعمان المشاريع التنموية في الأسواق الناشئة
3 سباقات في مهرجان أبوظبي للقدرة بالوثبة
الشركة القابضة ADQ
أبوظبي
اتحاد الكرة
آخر الأخبار
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
اقتصاد
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
4 فبراير 2025
رئيس الدولة يبحث مع رئيس جمهورية العراق العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة يبحث مع رئيس جمهورية العراق العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين
اليوم 21:21
محمد بن راشد يبحث مع رئيس سريلانكا التعاون المشترك ودور الحكومات في صياغة حلول مبتكرة للتحديات التنموية
علوم الدار
محمد بن راشد يبحث مع رئيس سريلانكا التعاون المشترك ودور الحكومات في صياغة حلول مبتكرة للتحديات التنموية
اليوم 21:06
مهرجان محمد بن راشد للقدرة ينطلق الثلاثاء المقبل
الرياضة
مهرجان محمد بن راشد للقدرة ينطلق الثلاثاء المقبل
اليوم 21:05
محمد بن راشد يبحث مع رئيس وزراء لاوس تعزيز العلاقات بين البلدين
علوم الدار
محمد بن راشد يبحث مع رئيس وزراء لاوس تعزيز العلاقات بين البلدين
اليوم 21:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©