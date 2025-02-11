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الرياضة

ميثاء بنت محمد تقود فريق الإمارات أمام بنجاش في «ذهبية البولو»

ميثاء بنت محمد تقود فريق الإمارات أمام بنجاش في «ذهبية البولو»
11 فبراير 2025 15:30

 
دبي (الاتحاد)
تستأنف يوم غد منافسات الجولة الثالثة من كأس دبي الذهبية للبولو بمباراتين مهمتين، تجمع الأولى بين غنتوت والحبتور، فيما تجمع «الثانية» فريق الإمارات وبنجاش، وتشكل المواجهات مفترق طرق للفرق الأربعة، ويطمح فريق غنتوت في المباراة الأولى، بقيادة ناصر الشامسي، لتعزيز تأهله إلى نهائي الكأس في انتظار نتائج الإمارات والذئاب، أما فريق الحبتور حامل اللقب، فإنه يحاول جاهداً تحقيق فوزه الثاني، بعد أن خسر مباراة الافتتاح أمام فريق الإمارات، وفاز على فريق الذئاب، وانتصاره يضاعف آماله في التأهل للحفاظ على اللقب، واضعاً نصب عينيه أن هناك مباراة رابعة له أمام بنجاش.
وفي المباراة الثانية، يسعى فريق الإمارات، بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد، للفوز على فريق بنجاش، بقيادة حيدر بنجاش، ويأمل الفريقان تعويض ما فاتهما في المباراة الماضية، حينما خسر الإمارات أمام غنتوت بالهدف الذهبي، وكان قاب قوسين أو أدنى من الفوز، ويدخل مباراة اليوم واضعاً في الاعتبار أنه كان طرفاً في نهائي العام الماضي وخرج وصيفاًو وكل هذه العوامل مجتمعه قد تشكل ضغوطاً على اللاعبين، وفي المقابل فإن فريق بنجاش، الذي خسر مباراتيه أمام الذئاب بصعوبة وأمام فريق جهانجيري أيضاً، يرى أنه بقليل من التنظيم الدفاعي والهجومي معاً يستطيع أن يجاري، بل يفوز على أقوى الفرق، أو تحقيق نتيجة طيبة على أسوأ تقدير، لتجميل صورته، سيما أنه يملك مجموعة جيدة من اللاعبين، ولكن ينقصهم التفاهم.
وتختتم الجولة الثالثة، الخميس، بمباراة تجمع بين فريق الذئاب، بقيادة حبتور الحبتور، وفريق جهانجيري، بقيادة محمد جهانجيري.

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البولو
فريق غنتوت للبولو
فريق الإمارات للبولو
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