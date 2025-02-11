منتخبنا للتزلج الحر يختتم مشاركته في «الآسيوية الشتوية»



دبي (الاتحاد)

اختتم منتخبنا الوطني للتزلج الحر مشاركته بدورة الألعاب الآسيوية الشتوية المقامة حالياً في هاربين بالصين، وخاض كل من عبدالله الرشيد، وسلطان الكندي منافسات فئة التزلج الحر رجال، التي شهدت مشاركة 11 لاعباً من 6 دول، حيث حقق الأول المركز السابع بزمن قدره 60.75 ثانية، فيما حلّ الأخير بالمركز الثامن بزمن قدره 56.25 ثانية، من إجمالي 3 جولات متتالية.

وتوّج الياباني كاسامورا راي بذهبية المركز الأول في مسابقة التزلج الحر، فيما فاز مواطنه إيتو روكا بالميدالية الفضية، وفاز التايلاندي بول هنري بالمركز الثالث والميدالية البرونزية.

وأكد سلطان الكندي، لاعب منتخب التزلج على الجليد، ضرورة التواجد الدائم في المحافل الرياضية الكبرى، والتركيز على رفع اسم الإمارات عالياً من خلال الجدية والالتزام في التدريبات والاستفادة من كل مشاركة، معبراً عن اعتزازه بالمشاركة في الألعاب الآسيوية الشتوية بهاربين ضمن وفد الإمارات، لكونها انطلاقة جديدة ومشاركة مهمة على الصعيد القاري.

من ناحية أخري، زار خالد محمد جديد الشحي، نائب رئيس بعثة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية، وفد الإمارات الرياضي المشارك في دورة الألعاب الآسيوية الشتوية بمدينة هاربين، للاطمئنان على اللاعبين المشاركين في هذا المحفل القاري. إذ تعد هذه المشاركة الأولى لمنتخب التزلج على الجليد، والثالثة لوفد الإمارات بصفة عامة في الألعاب الآسيوية الشتوية.

وقدّم هامل القبيسي، نائب رئيس اتحاد الرياضات الشتوية، الدرع التذكارية للجنة الأولمبية الوطنية إلى خالد محمد جديد الشحي، تقديراً للدعم المستمر من سفارة الدولة بالصين والمتابعة التي تلقاها الوفد منذ وصوله إلى هاربين.