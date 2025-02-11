خيمينيز.. عندما يزهر حلم الطفولة في ميلان



ميلانو (أ ف ب)



يعيش المكسيكي سانتياجو خيمينيز، مهاجم ميلان الإيطالي، حلم طفولته في صفوف فريقه الجديد، ويأمل في السير على خطى قدواته، وهو يستعد لمواجهة فريقه السابق فينورد روتردام الهولندي على ملعب الأخير دي كويب، الأربعاء، في ذهاب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وانتقل خيمينيز إلى صفوف ميلان في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الشتوية مطلع الشهر الحالي، ليحل بدلاً من المهاجم الإسباني ألفارو موراتا المنتقل إلى غلطة سراي التركي.

ترك المهاجم، البالغ من العمر 23 عاماً، انطباعاً جيداً لدى مشجعي «روسونيري»، فبعد أن مرر كرة حاسمة لزميله البرتغالي جواو فيليكس، الوافد بدوره من تشيلسي في أول مشاركة لهما في كأس إيطاليا ضد روما، سجل هدفاً في مرمى إمبولي، السبت، في الدوري المحلي.

بعد مشاركته بديلاً في هاتين المباراتين، من المتوقع أن يلعب خيمينيز أساسياً في مواجهة فينورد المضطرب بعد إقالة مدربه الدنماركي براين بريسكه، الذي حل بديلاً عن أرني سلوت المنتقل لتدريب ليفربول مطلع الموسم الحالي.

وقال خيمينيز في مقابلة حديثة مع شبكة نادي ميلان: «ثمة الكثير من المشاعر المتضاربة. بصراحة أردت أن تكون مباراة ميلان ضد فينورد، لأنني لو بقيت في فينورد لكنت لعبت ضد الفريق الذي طالما حلمت باللعب له».

وتابع: «لكنني الآن في ميلان وسيكون الأمر رائعاً، لأنني سأتمكن من رؤية عائلتي في روتردام والنادي الذي ارتبطت به حقاً. إنها فرصة لتوديع الفريق الذي قضيت معه أوقاتاً رائعة».

يُعتبر خيمينيز من مشجعي كرة القدم الإيطالية ومن أنصار ميلان الشغوفين منذ الطفولة، وكان هدفاً لبطل أوروبا سبع مرات في الصيف، قبل أن يحصل النادي الشمالي على خدمات موراتا.

وتعاقد ميلان مع خيمينيز مقابل صفقة بلغت نحو 33 مليون دولار، بعد أن سجل 65 هدفاً في 105 مباريات مع فينورد، وفاز في صفوف الأخير بلقب بطل هولندا عام 2023 والكأس الموسم الماضي، وقال خيمينيز: «سار كل شيء تماماً كما أردت. أتابع ميلان منذ صغري، هو الفريق الذي أحببته، كما شاهدت لاعبين كبار أمثال كاكا وبيكهام ورونالدينيو ورونالدو وبيرلو وجاتوزو. هذا الجيل بأكمله من اللاعبين جعل العالم يقع في حبهم، كان هذا حلمي دائماً عندما كنت شاباً، وعندما اتصلوا بي قلت في نفسي لا يمكنني تفويت هذه الفرصة».

يملك خيمينيز صوراً لنفسه عندما كان طفلاً يرتدي قميص ميلان، وكذلك مع لاعبه المفضل كاكا، الذي يصفه بأنه «مثال».

ولد خيمينيز في بوينس آيرس، لكنه انتقل إلى المكسيك عندما كان صبياً صغيراً مع والده كريستيان الذي كان لاعب كرة قدم محترفاً ومثل أيضاً المنتخب المكسيكي بعد ولادته في الأرجنتين.

ستتاح له الفرصة لتمثيل بلاده على أرضه في نهائيات كأس العالم المقبلة، التي ستقام عام 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ختم خيمينيز في هذا الصدد: «ليس هناك شرف أكبر من اللعب لمنتخبك الوطني على أرضك، لذا فإن اللعب في كأس العالم في بلدك يعد امتيازاً. ليس هناك شك في أن الأرجنتين بلد أشعر فيه وكأنني في بيتي، كل عائلتي هناك... لكن إذا اضطررت إلى الاختيار، فأشعر بأني مكسيكي لأنني ببساطة قضيت حياتي كلها تقريباً هناك، منذ الطفولة».