خورفكان يعيد تسجيل عمر جمعة ربيع



فيصل النقبي (خورفكان)

أعادت إدارة خورفكان تسجيل الجناح عمر جمعة ربيع مجدداً في قائمة الفريق، بعد أن تم رفعه منها في بداية الموسم بسبب الإصابة، وهو من اللاعبين الجيدين الذين يحتاج إليهم الفريق خلال ما تبقى من مباريات الموسم، كما تم الاستغناء عن المغربي أيمن رشوق، ووجهت له الإدارة الشكر على الفترة التي قضاها مع الفريق.

ووضع عبدالمجيد النمر، مدرب خورفكان، أهم النقاط الرئيسية، استعداداً للديربي أمام العروبة، الذي يتوقع أن يكون ساخناً، حيث يحتل خورفكان المركز 11 برصيد 15 نقطة، فيما يحتل العروبة المركز 14 برصيد 3 نقاط فقط.

وسيدفع المدرب بالوافدين الجدد، المغربي طارق تيسودالي والبرتغالي ويلتون مورتي، في التشكيل الأساسي في مواجهة العروبة، كما سيعود عبدالله النقبي للتشكيلة، ويغيب عمر كيتا بسبب الإيقاف، وكذلك دومبيا بفعل الطرد أمام الوحدة.