«إسطبلات الوثبة» تتوّج بكأس رئيس الدولة للقدرة للفرق



عصام السيد، محمد حسن (أبوظبي)

توّجت إسطبلات الوثبة بلقب بطولة الفرق ضمن سباق كأس رئيس الدولة للقدرة لمسافة 160 كلم، الذي أقيم الأحد الماضي بقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، برعاية ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، لتحقق العلامة الكاملة بعد فوز فارستها ماسة عدنان بلقب الفردي، وهي المرة الثانية على التوالي التي تحقق فيها الوثبة هذا الإنجاز.

وشاركت في المنافسة على لقب بطولة الفرق معظم الإسطبلات، حيث يعتبر السباق الوحيد ضمن روزنامة سباقات القدرة، التي تقام فيها منافسات الفرق.

وجاء فوز إسطبلات الوثبة العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بلقب الفرق والميدالية الذهبية، بإشراف المدرب علي الجهوري بعد أن سجل الفريق زمناً إجمالياً بلغ 19:15:28 ساعة.

وضم الفريق ماسة عدنان بطلة الفردي على صهوة الجواد «لسي ساشمو»، والفارسة ليلى عبدالعزيز الرضا على صهوة «تونكي دي بو ميا»، والتي حلّت في المركز الرابع في الفردي، والفارسة مروة أحمد الرميثي، على صهوة «دجينو دي فيجنولس» والتي حلّت في المركز الـ26 في الفردي.

وحلّ في المركز الثاني وحصد الميدالية الفضية فريق إسطبلات «إم 7»، المكوّن من سيف بالجافلة على صهوة «ناوي» الوصيف في الفردي، وعلي عبدالله الفلاسي على صهوة «ديابلو فويلف» وكان ترتيبه الـ19، وبرايان فيريرا على صهوة «هويامي» وترتيبه الـ21، وسجل الفريق 19:16:00 ساعة.

وحصد فريق إسطبلات الريف المركز الثالث والميدالية البرونزية، محققاً 20:23:18 ساعة، وضم الفريق هزاع عبدالله علي سعيد، على صهوة «بورنارا» وكان في المركز العاشر في الفردي، حمود الجنيبي، على صهوة «أرمجيدون» وكان ترتيبه الـ27، ومحمد حمود الجنيبي، على صهوة «أميزنج جريس» وكان ترتيبه الـ30.

وتقدم محمد الحضرمي مدير الفعاليات في قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، بالتهنئة إلى الفائزين في بطولة كأس رئيس الدولة للقدرة للفرق، وقال بان الكأس الغالية تواصل نجاحاتها الاستثنائية، من خلال مشاركة نخبة الفرسان والفارسات لنيل شرف الفوز بها.