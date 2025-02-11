22 هدفاً.. الولايات المتحدة تحقق أكبر فوز كروي في تاريخها

سان خوسيه (أ ب)

افتتحت الولايات المتحدة مسيرتها بتصفيات اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم «كونكاكاف» المؤهلة لكأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً لكرة القدم بفوز قياسي للبلاد على أي مستوى.

واكتسحت الولايات المتحدة منتخب جزر فيرجن أيلاندز الأميركية بنتيجة 22-0، فيما أحرز تشيس آدامز 10 أهداف في اللقاء.



وسجل ماكسيمو كاريزو، قائد المنتخب الأميركي، 4 أهداف في المباراة التي أقيمت بمدينة سان خوسيه في كوستاريكا، بينما أحرز تشانس كويل وجود تيري هدفين لكل منهما، وأضاف بيدرو جيماريش ورامز حمودة وجامير جونسون وكيلان لوبلانك هدفاً واحداً لكل منهم.

وأحرز آدمز أهدافه العشرة في الدقائق 8 و9 و13 و19 و31 و33 و38 و58 و75 و77 من عمر المباراة.

ويعود الرقم القياسي السابق لأكبر فوز يحققه أي منتخب أميركي لكرة القدم في التاريخ إلى عام 2022، حينما انتصر منتخب الولايات المتحدة 20-0 على منتخب جرينادا ببطولة كونكاكاف للناشئات تحت 17 سنة، أما أكبر انتصار يحققه أي منتخب أميركي للرجال، فيعود إلى عام 2018، عندما فازت الولايات المتحدة 13-0 على جزر فيرجن أيلاندز الأميركية ببطولة كونكاكاف للشباب تحت 20 عاماً.