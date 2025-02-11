منتخب الجوجيتسو يكمل جاهزيته لـ«آسيوية تايلاند»



أبوظبي (الاتحاد)

بدأت وفود بعثة المنتخب الوطني للجوجيتسو في الوصول إلى العاصمة التايلاندية بانكوك، للمشاركة في كأس آسيا للناشئين تحت 14 عاماً، وبطولة آسيا للشباب تحت 16 و18 عاماً، التي ستقام منافساتهما خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير الجاري.

وتضم بعثة المنتخب الوطني مجموعة من اللاعبين في فئتي الناشئين والشباب، حيث يشارك منتخب تحت 14 عاماً في النسخة الأولى من كأس آسيا للناشئين، بينما يشارك منتخب الشباب في النسخة الثانية من بطولة آسيا للشباب تحت 16 و18 عاماً. ويسعى لاعبو ولاعبات الإمارات إلى مواصلة تفوقهم الآسيوي وتعزيز رصيدهم من الإنجازات، مستندين إلى الأداء المميز، الذي قدّمه المنتخب في النسخة السابقة من بطولة آسيا للجوجيتسو للشباب، التي استضافتها أبوظبي العام الماضي.

ويقول إبراهيم الحوسني، مدرب منتخب الناشئين: «نخوض البطولة بأعلى درجات الجاهزية، وقد حرصنا خلال الفترة الماضية على تنفيذ برامج تدريبية مكثّفة تهدف إلى تعزيز مهارات اللاعبين على المستويين الفني والتكتيكي. وتأتي مشاركة المنتخب الوطني لفئة الناشئين تحت 14 عاماً في البطولة استجابةً لتوجيهات الاتحاد والقيادة الرشيدة، التي تولي اهتماماً كبيراً بصقل المواهب الناشئة وتوسيع قاعدة الممارسين. وتوفر هذه المشاركة الأولى من نوعها للاعبينا الناشئين في بطولة آسيا بيئة مثالية لاكتساب الخبرة في أجواء تنافسية قوية، بما يسهم في تعزيز مهاراتهم وتطوير استراتيجياتهم. كما أنها خطوة مهمة لإعداد جيل جديد من الأبطال القادرين على تمثيل الدولة في كبرى البطولات العالمية مستقبلاً».

ومن جانبه، قال بدرو داماسينو، مدرب المنتخب الوطني لفئة الشباب: «عملنا على بناء منتخب يمتاز لاعبوه بالانسجام والطموح والشغف لتمثيل الدولة، حيث تم اختيار اللاعبين بعناية وفقاً لمعايير دقيقة. ويخضع اللاعبون إلى برامج تدريبية تركز على تطوير الخطط الفردية والجماعية، إلى جانب تعزيز قدراتهم على التأقلم مع مختلف أنماط المنافسة. ويدخل المنتخب البطولة بطموحات كبيرة لمواصلة تقديم أدائه الاستثنائي في القارة الآسيوية، معتمداً على معدلات عالية من اللياقة، والمهارات القتالية، والعمل الجماعي».