«الرجبي» يشارك في «عربية الإسكندرية»



دبي (وام)

أعلن اتحاد الرجبي عن مشاركة منتخبي الإمارات للرجال والسيدات في البطولة العربية لسباعيات الرجبي، التي تستضيفها مدينة الإسكندرية المصرية يومي الجمعة والسبت المقبلين.

يشارك في البطولة 17 منتخباً، من بينها 10 منتخبات للرجال و7 منتخبات للسيدات، تحت تنظيم الاتحاد العربي للعبة بالتعاون مع الاتحاد المصري. وتغادر بعثة المنتخب إلى الإسكندرية غداً الأربعاء، ويخوض منتخب الإمارات للرجال منافسات المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات مصر والأردن والعراق ولبنان، حيث يستهل مشواره في البطولة بمواجهة العراق، ثم منتخبي مصر والأردن في اليوم الأول، قبل أن يختتم مبارياته في الدور الأول بملاقاة لبنان في اليوم الثاني، فيما تضم المجموعة الأولى منتخبات المغرب والسعودية وليبيا وسوريا وفلسطين.

أما منتخب السيدات فيلعب ضمن المجموعة الثانية التي تضم مصر والأردن، ويبدأ مشواره بمواجهة الأردن، ثم يلتقي مصر، بينما تضم المجموعة الأولى منتخبات تونس، والسعودية، وسوريا، ولبنان. وتشهد البطولة على هامشها اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي للرجبي، حيث سيتم الإعلان عن المجلس الجديد الذي سيقود اللعبة في الدورة الانتخابية المقبلة، مع استمرار قيس الظالعي في منصب رئيس الاتحاد العربي بعد فوزه بالتزكية.