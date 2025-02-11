النصر يضم العامري وإدريس من الجزيرة

معتصم عبدالله (أبوظبي)

أعلن نادي النصر التعاقد مع الثنائي المواطن، المدافع عبدالله إدريس، والحارس عبدالرحمن العامري، قادمين من الجزيرة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي 2024-2025، في الوقت الذي كشف فيه النادي عن إصابة حارسه البديل عبدالله التميمي، وغيابه عن الملاعب لنحو 4 أسابيع.

وثمن مجلس إدارة «العميد» في بيان رسمي، تعاون إدارة الجزيرة، متقدماً بالشكر لـ «فخر أبوظبي» على التعاون وتسهيل إجراءات انتقال الثنائي إدريس والعامري للنصر.

وانضم الثنائي عبدالله إدريس، وعبدالرحمن العامري، لزميلهما السابق في الجزيرة ولاعب النصر الحالي علي مبخوت، المنتقل بدوره إلى «الأزرق» مطلع الموسم الحالي.

وشملت قائمة انتدابات النصر في «الميركاتو الشتوي»، إلى جانب ثنائي الجزيرة، البرازيلي ماتيوس أوليفيرا المنتقل من خورفكان، والمهاجم السويسري هاريس سفيروفيتش القادم من الوصل، مقابل انتقال المغربي عادل تعرابت للشارقة بعد فسخ عقده بالتراضي، وإعارة انتونيو جونيور إلى دبا الحصن، وعبدالله عباس إلى عجمان، إضافة إلى خروج الإيطالي مانولو جابياديني من حسابات الجهاز الفني بداعي الإصابة.