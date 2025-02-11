قبل مواجهة آيندهوفن.. كم ربح يوفنتوس من دوري الأبطال هذا الموسم؟



معتز الشامي (أبوظبي)

كشف تقرير إعلامي إيطالي عن الأرقام التي حصدها يوفنتوس حتى الآن من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بعد قضاء عام على الهامش بسبب مشاكلهم القانونية، عاد البيانكونيري إلى مسابقة الأندية الأوروبية هذا الموسم، ورغم احتلال الفريق المركز العشرين المخيب للآمال في مرحلة المجموعات، فإن الأرقام تثبت مدى أهمية مشاركة النادي في البطولة من منظور مالي.

وبحسب موقع «كالتشيو إي فينانزا»، فإن أرباح السيدة العجوز من المسابقة تجاوزت 60 مليون يورو.

ويتضمن ذلك مكافأة المشاركة في مرحلة المجموعات (18.6 مليون دولار)، وموقع النادي في الجدول (3.3 مليون دولار)، وإيرادات السوق (21.1 مليون دولار)، ومعامل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (9.2 مليون دولار) والجوائز المحصلة من نتائجه طوال مرحلة المجموعات (8.4 مليون دولار)، وبذلك يكون يوفنتوس قد ضمن حتى الآن مبلغ 60.7 مليون يورو، لكن هذا الرقم سيرتفع في حال تمكن من التقدم أكثر في البطولة.

وستكون الخطوة الأولى للبيانكونيري هي التغلب على فريق آيندهوفن، اليوم، في الدور الفاصل وتأمين مكانه في دور الستة عشر، قبل خوض مباراة الإياب خارج أرضه يوم الأربعاء المقبل.

وفي حال نجح يوفنتوس في التأهل لدور الستة عشر، فإنه سيحصل على 11 مليون يورو كجائزة مالية، إضافة إلى 2.1 مليون يورو للفوز بأي من مباراتي الذهاب والإياب، و700 ألف يورو في حالة التعادل.

تفسر هذه الأرقام لماذا لا يستطيع يوفنتوس أن يتحمل خسارة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. فقد بدأ النادي عطلة نهاية الأسبوع في المركز السادس في ترتيب الدوري الإيطالي.

ويتعين على البيانكونيري إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى لضمان مكان في نسخة الموسم المقبل، في حين قد يكون المركز الخامس كافياً إذا تمكنت الأندية الإيطالية من كسب مكان إضافي من خلال نتائجها في أوروبا هذا الموسم.