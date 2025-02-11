«ألعاب القوى» يشارك في الشاطئية والخليجية والآسيوية



دبي (وام)

أعلن اتحاد ألعاب القوى اعتماد مشاركة منتخبنا الوطني في دورة الألعاب الشاطئية للرجال والسيدات في سلطنة عُمان، والبطولة الخليجية في قطر والبطولة الآسيوية في السعودية خلال شهري أبريل ومايو المقبلين، كما اعتمد الاتحاد إقامة معسكر إعداد بالتزامن مع العطلة الدراسية الثانية في مارس المقبل، بهدف تعزيز جاهزية اللاعبين واللاعبات.

وأكد علي حسن غزوان، عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والحكام، أن قائمة المعسكر تضم 12 لاعباً ولاعبة في فئتي الرمي والسرعات، استعداداً للمنافسات المقبلة، واختيار 6 لاعبين ولاعبات من مواليد 2008 - 2009 لتمثيل المنتخب في البطولة الآسيوية تحت 18 سنة، في المملكة العربية السعودية، إلى جانب اختيار 3 لاعبين من مواليد 2006 - 2007 للمشاركة في البطولة الخليجية بالعاصمة القطرية الدوحة. وأضاف أن المعسكر الإعدادي الخارجي، الذي يضم 12 لاعباً ولاعبة، يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية لمجلس إدارة الاتحاد، برئاسة اللواء الدكتور محمد عبد الله المر، لتطوير أداء اللاعبين واللاعبات، ورفع مستوياتهم.