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الرياضة

عظماء مانشستر يونايتد يودعون «الملك» في موكب مهيب

عظماء مانشستر يونايتد يودعون «الملك» في موكب مهيب
11 فبراير 2025 20:49


مانشستر (رويترز)
حضر لاعبو مانشستر يونايتد السابقون والحاليون لتقديم واجب العزاء في مهاجم يونايتد ومنتخب اسكتلندا دينيس لو، الذي توفي الشهر الماضي عن عمر يناهز 84 عاماً، وتم دفنه اليوم الثلاثاء، وانضم قائد مانشستر يونايتد برونو فرنانديز وقلب الدفاع هاري ماجواير والمدرب الحالي روبن أموريم إلى المدرب السابق أليكس فيرجسون، إضافة للاعبين سابقين من بينهم رود فان نيستلروي وجاري نيفيل وبيتر شمايكل لحضور مراسم تأبين اللاعب المعروف باسم «الملك» في كاتدرائية مانشستر.
وقال شمايكل، حارس مرمى يونايتد من 1991 إلى 1999، لشبكة سكاي: «يا له من رجل. يا له من لاعب مميز بالنسبة لهذه المدينة في المقام الأول والأخير. لكن يا له من شخص، يا له من إنسان! كنت محظوظاً بالعمل معه كثيراً، وكان رجلاً رائعاً. كان أحد هؤلاء اللاعبين الذين لفتوا انتباهي إلى مانشستر يونايتد، لذا نشأت وأنا أراه كأيقونة مع جورج بيست وبوبي تشارلتون أيضاً».
وكان لو هو العضو الوحيد على قيد الحياة في «الثالوث المقدس» لمانشستر يونايتد، والذي كان يتضمن بيست وتشارلتون، وتم تخليده عبر تمثال الثالوث خارج أولد ترافورد.
وسار موكب الجنازة على طول طريق السير مات بوسبي، وتوقف عند التمثال وسط تصفيق حار من مئات المشجعين. وشكل لاعبو أكاديمية يونايتد وطاقم التدريب حرس شرف ووضعوا إكليلاً من الزهور عند قاعدة التمثال.
وتم نقل نعش لو إلى الكاتدرائية على أنغام عازف مزمار يعزف أنشودة «زهرة اسكتلندا».
وقال برايان كيد، مهاجم مانشستر يونايتد في الفترة من عام 1967 إلى عام 1974، لشبكة سكاي: «كان رائعاً في تواضعه وتعاطفه مع الناس. لن تصدق أبداً أنه كان نجماً خارقاً إلى هذا الحد، ومتواضعاً للغاية، وشخصاً رائعاً للغاية».
وتوفي بيست في عام 2005 وتشارلتون في عام 2023. 

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