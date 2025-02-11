مدرب الزمالك: لا أعرف اللغة العربية ولن أتحدث عن التحكيم



القاهرة (د ب أ)

أكد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن فريقه واجه صعوبة في مباراة فاركو اليوم بالدوري المصري بسبب أرضية ملعب المباراة.

وقال جروس في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء:«سعيد بالروح الجيدة للاعبين وتحقيق الفوز، ولابد من التركيز على المباراة المقبلة أمام بتروجيت».

وأضاف: «فاركو فريق جيد ولكن الزمالك نجح في الحد من خطورة المنافس، والتوفيق حالف فريقه في الهدف الذي سجله مدافع فاركو في مرماه بالخطأ قبل نهاية الشوط الأول». وأوضح أن محمد السيد لاعب الوسط أدى بشكل جيد ولعب بروح عالية جداً، معرباً عن أمنيته بتواجد وجاهزية جميع عناصر الفريق للمشاركة في المباريات، مؤكداً أنه يفضل الحديث عن العناصر التي تشارك في المباراة.

وتابع: «لا أعرف اللغة العربية، ولا أعلم ما يكتب عني ولا أعرف هذه الأحاديث». وفيما يخص البطاقات التي حصل عليها عدد من لاعبي الفريق في لقاء اليوم قال المدير الفني: «لا أفضل الحديث عن القرارات التحكيمية». وفاز فريق الزمالك على فاركو بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري.