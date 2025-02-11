الشارقة يهزم «الحسين إربد» بهدف كايو في دوري أبطال آسيا



علي معالي (أبوظبي)



فاز فريق الشارقة على الحسين إربد الأردني بهدف، في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم، في المباراة التي جرت على استاد عمان الدولي، سجل هدف المباراة كايو لوكاس في الدقيقة 42، وتقام مباراة الإياب باستاد الشارقة 18 فبراير الجاري.

قدم «الملك» الشرقاوي مباراة جيدة، وسط أجواء باردة، واستحق الفوز، في ظل حالة التركيز والانسجام بين خطوط الفريق، ونجح عادل الحوسني في التصدي لأكثر من كرة خطيرة، وبدأ الشارقة بطريقة لعب 4-2-3-1، والحسين إربد 3-4-2-1، وخلال أول 25 دقيقة، كانت نسبة الاستحواذ لصالح الفريق الأردني بنسبة 64%، مقابل 46% للشارقة، وسنحت عدة فرص للطرفين، وإجمالي التسديدات خلال هذه الدقائق في مصلحة «الملك» الذي سدد 3 مرات مقابل مرة للأردني، وفي الدقيقة 29 كانت هناك جملة جميلة لم ينجح فراس بالعربي في ترجمتها بالشكل الصحيح لتضيع فرصة هدف للشارقة، وكان الانضباط الخططي كبيراً بين لاعبي الفريقين.

وفي الدقيقة 42، ينطلق عثمان كمارا بمنتهى البراعة والقوة من خط الوسط، ويراوغ أكثر من لاعب ويمنح كايو لوكاس فرصة جميلة سجل منها الهدف الأول، الذي انتهى به الشوط الأول، ورغم أن نسبة الاستحواذ كانت لمصلحة الحسين بـ 64%، مقابل 36% للشارقة، لكن الملك عرف كيف يتفوق في النصف الأول من المباراة.

وفي الشوط الثاني، شارك عادل تعرابت وماجد حسن بدلا من محمد عبدالباسط، وفراس بالعربي، وكان في مقدور الشارقة التسجيل لولا سوء التصرف في بعض الكرات من خالد الظنحاني وعادل تعرابت، في الوقت الذي اعتمد فيه الحسين إربد على الضغط من طرفي الملعب، وفي الدقيقة 75 يسدد كمارا كرة هي الأفضل في المباراة، ولكن لسوء حظه ارتطمت بالعارضة، ونجح الشارقة في الحفاظ على تقدمه، ليعود إلى الإمارة الباسمة بانتصار مهم للغاية.