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الرياضة

شباب الأهلي يتطلع إلى «الإيجابية 22» أمام الوحدات

شباب الأهلي يتطلع إلى «الإيجابية 22» أمام الوحدات
12 فبراير 2025 01:04

مراد المصري (أبوظبي)

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يتطلع شباب الأهلي للعودة بنتيجة إيجابية أمام الوحدات الأردني، في المباراة التي تقام على استاد عمان الدولي، في ذهاب دور الـ16 ضمن دوري أبطال آسيا 2.
ويمر «الفرسان» في سلسلة إيجابية تبلغ حالياً 21 مباراة متتالية من دون خسارة في مختلف البطولات، فمنذ الخسارة أمام ناساف في الجولة الثانية من دور المجموعات، لم يعرف الفريق الخسارة في 11 مباراة في دوري أدنوك للمحترفين، وخلال مباراتين في كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ومباراتين في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ومباراة كأس السوبر الإماراتي، وكأس السوبر الإماراتي القطري، بالإضافة إلى أربع مباريات في دوري أبطال آسيا 2.
ويتطلع شباب الأهلي للوصول إلى 22 مباراة متتالية بسلسلة إيجابية، سواء لتعزيز حظوظه في التأهل إلى الدور التالي قبل خوض لقاء الإياب يوم 19 فبراير الجاري على استاد راشد في دبي، ومعادلة السلسلة الإيجابية التي كانت آخر مرة حققها في موسم 2020 - 2021. ويبدو أن الفريق على أبواب معادلة أرقامه التاريخية، حيث يعتبر الرقم القياسي له من دون خسارة 23 مباراة متتالية وفعلها في موسمي 1975 - 1976 و2013 - 2014.
ويأمل «الفرسان» بقيادة المدرب البرتغالي باولو سوزا، من الاستفادة من المعنويات المرتفعة التي تمر بها المجموعة، وتوفر العناصر في مختلف المراكز، خصوصاً على صعيد القوة الهجومية، حيث أثبت ماتيوس ليما قدرته على تعويض سردار أزمون الذي تعافى من الإصابة، وبدأ بالعودة التدريجية، علماً أن كلا اللاعبين يتصدران قائمة هدافي في المسابقة الآسيوية برصيد 4 أهداف لكل منهما. وسبق أن التقى الفريقان في أغسطس 2023، وحقق «الفرسان» الفوز بثلاثية نظيفة في التصفيات المؤهلة إلى دوري أبطال آسيا، إلا أنه يدرك أن الظروف مختلفة هذه المرة، وهما اللذان يلتقيان بطموحات متجددة، مع تسلح الفريق الأردني بعامل الأرض لمحاولة تحقيق الفوز.
وقام الجهاز الفني لشباب الأهلي، بتحليل أداء الوحدات، خلال المباراتين اللتين خاضهما، خلال الأسبوع الماضي، في نهائي كأس السوبر الأردني، فخسر أمام الحسين إربد 3 - 1 ذهاباً، ثم التعادل السلبي.
يذكر أن شباب الأهلي تصدر ترتيب المجموعة الرابعة في الدور الأول، برصيد 13 نقطة، من أربعة انتصارات وفوز، وتعادل واحد، وسجل 17 هدفاً، كأقوى خط هجوم في المسابقة لحد الآن.

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