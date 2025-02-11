228 فارساً في كأس الإمارات و«دوري الأمم» لقفز الحواجز

عصام السيد (أبوظبي)

تنطلق في الساعة التاسعة صباح اليوم بمنتجع الفرسان الرياضي الدولي بأبوظبي، النسخة الأولى من كأس الإمارات لقفز الحواجز خمس نجوم، وتتزامن مع البطولة الجولة الأولى للتصفيات التأهيلية للنسخة الثانية لدوري «لونجين للأمم» 2025، بمشاركة منتخب الإمارات، بالإضافة إلى 10 منتخبات أخرى هي بلجيكا، وفرنسا، وألمانيا، وبريطانيا، وأيرلندا، وإيطاليا، وهولندا، والسويد، وسويسرا، وأميركا، وتقام على مدى 4 أيام في الفترة من 12 إلى 15 فبراير الجاري.

وينظم البطولتين اتحاد الفروسية والسباق، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للفروسية، بدعم مجلس أبوظبي الرياضي، ورعاية «لونجين»، وإسطبلات الشراع، الداعم لمنتخب الإمارات، ويشارك في البطولتين 228 فارساً بصحبتهم 374 خيلاً، من 34 دولة، فيما تبلغ إجمالي الجوائز المالية 1.362.000 يورو.

وعقدت اللجنة العليا المنظمة مؤتمراً صحفياً أمس في منتجع الفرسان الرياضي الدولي، للكشف عن آخر الاستعدادات لتنظيم واستضافة البطولتين، بحضور الدكتور غانم الهاجري، الأمين العام لاتحاد الفروسية والسباق، وسلطان اليحيائي، رئيس لجنة قفز الحواجز في الاتحاد، رئيس المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية، وعادل سعيد اليعقوبي، مدير إدارة الفعاليات الدولية في مجلس أبوظبي الرياضي، ومحمد الناخي، مدير لجنة قفز الحواجز في اتحاد الفروسية، وستيفان إلينبيرج، رئيس لجنة قفز الحواجز بالاتحاد الدولي، وتود هايند، مدير قفز الحواجز في الاتحاد الدولي، ومحمد حاتم الجنيبي، مدير الفعاليات بقرية بوذيب العالمية.

وأكد غانم الهاجري، الأمين العام لاتحاد الفروسية والسباق، أن الفعاليات المرتقبة تعد محطة بارزة في رياضة الفروسية العالمية، لتأكيد مكانة دولتنا كوجهة رياضية رائدة، بالإضافة إلى أن الإمارات تعد المحطة الأولى والوحيدة في الوطن العربي ضمن سلسلة دوري لونجين للأمم الممتد عبر 5 عواصم.

وتوجه بالشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة على دعم تطور رياضات الفروسية، واستضافة الفعاليات والبطولات الدولية، كما أثنى على دعم مجلس أبوظبي الرياضي وإسطبلات الشراع، و«لونجين»، وثقة الاتحاد الدولي للفروسية بمنح دولة الإمارات استضافة البطولة 4 أعوام.

وقال عادل اليعقوبي، مدير الفعاليات الدولية في مجلس أبوظبي الرياضي، إن المجلس حريص على التعاون مع الشركاء لتحقيق نجاحات استثنائية، والمساهمة في دعم البطولتين، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تعزز مكانتها العالمية في استضافة الفعاليات الرياضية، بدعم ورعاية القيادة الرشيدة.

وأعلن هشام الحوسني، مدير الفروسية في منتجع الفرسان الرياضي الدولي، جاهزية المنشآت لاستضافة الحدثين، وتوفير جميع متطلبات نجاحهما وتميزهما، مع إقامة فعاليات مصاحبة، وتقديم مفاجآت عدة للجمهور.

من جهته، أوضح محمد الناخي، مدير لجنة قفز الحواجز في اتحاد الفروسية، أن مشاركة فرسان دولة الإمارات في هذه الفعاليات تعزز خبراتهم، ومهاراتهم، كما تسهم في الارتقاء بتطلعاتهم، لاسيما مع التنوع في المنافسات، بمشاركة نخبة الفرسان والفارسات، واكتمال الاستعدادات لفرسان الإمارات من خلال مشاركتهم في البطولات الدولية الماضية.

وأوضح ستيفان إلينبيرج، رئيس لجنة قفز الحواجز في الاتحاد الدولي للفروسية، أن منتجع الفرسان الرياضي الدولي بأبوظبي يحتوي على مرافق جيدة تؤهله لاستضافة مثل هذه الفعاليات في رياضة قفز الحواجز.

وأشار تود هانيد، مدير قفز الحواجز في الاتحاد الدولي للفروسية، إلى الأهمية التي تمثلها الفعاليات الدولية الخاصة بقفز الحواجز، والتجهيزات الجارية لانطلاق المنافسات.