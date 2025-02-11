الأهلي يقفز لصدارة الدوري المصري مؤقتاً بفوز صعب على غزل المحلة



القاهرة (د ب أ)

قفز فريق الأهلي لصدارة الدوري المصري لكرة القدم «مؤقتاً» بعد الفوز بصعوبة على ضيفه غزل المحلة بنتيجة 1 / صفر، ضمن منافسات الجولة 13 من المسابقة، اليوم الثلاثاء.

سجل إمام عاشور هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة 56، ليواصل لاعب الأهلي تألقه بهز الشباك للمباراة الثالثة على التوالي في بطولة الدوري.

ورفع عاشور رصيده إلى 8 أهداف في صدارة هدافي المسابقة هذا الموسم. وأكمل الأهلي اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه مصطفى العش في الدقيقة 74 ببطاقة حمراء مباشرة. ورفع الأهلي رصيده إلى 29 نقطة في الصدارة مؤقتاً، ويترقب نتيجة بيراميدز ثاني الترتيب (27 نقطة) أمام حرس الحدود، غدا الأربعاء، في إطار نفس الجولة. وسيلتقي الأهلي في الجولة القادمة أمام الإسماعيلي يوم الأحد المقبل.

أما غزل المحلة، فقد تجمد رصيده عند 11 نقطة في المركز الخامس عشر، بعد خسارته رقم 11 في مسابقة الدوري هذا الموسم.