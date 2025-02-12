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الرياضة

دورتموند.. «الوجه الآخر» في «الأبطال»!

دورتموند.. «الوجه الآخر» في «الأبطال»!
12 فبراير 2025 08:10

 
لشبونة (رويترز)

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سجل المهاجم سيرو جيراسي هدفاً، وقدم تمريرة حاسمة، ليقود بروسيا دورتموند إلى الفوز 3-صفر على مضيفه سبورتنج لشبونة، في ذهاب الجولة الفاصلة المؤهلة إلى دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ليقترب وصيف بطل النسخة الماضية من التقدم.
وأحرز هداف دوري أبطال أوروبا جيراسي هدفه العاشر في البطولة، عند مرور ساعة من اللعب، قبل أن يقدم تمريرة حاسمة مثالية إلى زميله باسكال جروس في الدقيقة 68، ليتقدم الفريق 2-صفر.
وأضاف كريم أديمي هدفاً آخر في الدقيقة 82، بعد هجمة مرتدة من 5 تمريرات، ليحقق المدرب كوفاتش الفوز في مباراته الأولى مع دورتموند في دوري الأبطال قبل مواجهة الإياب الأسبوع المقبل.
وتولى المدرب الكرواتي المسؤولية الأسبوع الماضي، وشاهد فريقه يخسر من ضيفه شتوتجارت في مباراته الأولى مع الفريق في دوري الدرجة الأولى الألماني، إذ يعاني دورتموند محلياً، ويكافح للحاق بمركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
وكان سبورتنج أكثر خطورة في بداية المباراة، وأطلق تسديدة في إطار المرمى، عن طريق ماكسي أراوخو.
وكان هناك محاولة أخرى من كونراد هاردر في الدقيقة 35، لكن جريجور كوبل حارس دورتموند أبعدها ببراعة، بينما فشل الفريق الزائر في إطلاق أي تسديدة على المرمى في الشوط الأول.
وجاءت التسديدة الأولى في الدقيقة 55، عندما أطلق أديمي تسديدة منخفضة تصدى لها الحارس روي سيلفا.
لكن جيراسي مهاجم غينيا لم يمنح الحارس أي فرصة، بعدما أطلق ضربة رأس من فوقه، بعد تمريرة عرضية من يوليان براندت.
وواصل الفريق الألماني الضغط، وضاعف تقدمه بعد ثماني دقائق، عندما مرر جيراسي الكرة نحو جروس الذي سدد مباشرة من مدى قريب.
وقبل أن يسجل أديمي في الدقيقة 82، كان سبورتنج قد استسلم، بعدما فشل في اختراق دفاع دورتموند، حتى بعد مشاركة فيكتور جيوكريس أفضل مهاجم في الدوري البرتغالي.

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