سان جيرمان.. «ليلة ديمبلي» في «أبطال أوروبا»

جانجون (رويترز)



سجل المهاجم المتألق عثمان ديمبلي «ثنائية»، بعد أن افتتح زميله فيتينيا التسجيل، ليتغلب باريس سان جيرمان 3-صفر على مضيفه ستاد بريست، في ذهاب الدور الفاصل المؤهل إلى دور 16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وفي ثاني مباراة بين فريقين فرنسيين في تاريخ دوري الأبطال، فرض سان جيرمان هيمنته، رغم أن بريست صنع عدداً من الفرص أيضاً.

وافتتح سان جيرمان التسجيل بعد 21 دقيقة من بداية المباراة، عندما نفذ فيتينيا ركلة جزاء بنجاح، وذلك بعد لمسة يد من بيير لييس-ميلو.

وفرض بريست حضوره في المباراة، إذ صوب عبد الله سيما كرة خطيرة بضربة رأس لكنها اصطدمت بالقائم، بعد مرور نصف ساعة من زمن اللقاء.

وعزز سان جيرمان تقدمه بالهدف الثاني، قبل الوقت بدل الضائع للشوط الأول، بهدف سجله ديمبلي الذي توغل من الناحية اليمنى إلى منطقة الجزاء ثم سدد كرة منخفضة سكنت الزاوية القريبة من الشباك، لتكون المباراة هي الثامنة على التوالي التي يسجل فيها لباريس سان جيرمان.

وبعد بداية الشوط الثاني، تلقى ديزريه دوي بينية متقنة، وانطلق ثم سدد الكرة في الشباك، لكن بعد مراجعة لتقنية الفيديو استمرت لدقيقة، أُلغي الهدف بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 66، أضاف ديمبلي الهدف الثاني له والثالث للفريق إذ استغل كرة مرتدة داخل منطقة الجزاء ثم سددها في شباك الحارس ماركو بيزوت.

وسجل ديمبلي «27 عاماً» بذلك 18 هدفاً خلال آخر 11 مباراة شارك بها، وحافظ سان جيرمان على سجله خالياً من الهزائم أمام بريست في كل المسابقات للمباراة 31 على التوالي، إذ كانت آخر هزيمة له في سجل مواجهاتهما قبل 40 عاماً، وتحديداً في 1985.

وبات بريست يواجه مهمة صعبة في مباراة الإياب المقررة على ملعب بارك دي برينس في 19 فبراير الجاري.