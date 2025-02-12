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الرياضة

بايرن ميونيخ ممنوع من ارتداء «القميص الأحمر»!

بايرن ميونيخ ممنوع من ارتداء «القميص الأحمر»!
12 فبراير 2025 10:00

معتز الشامي (أبوظبي)
يواجه بايرن ميونيخ فريق سيلتيك، مساء اليوم، في ذهاب ملحق دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم 2024-2025.
ويسعى الفريق الألماني إلى الفوز بلقب «البوندسليجا» هذا الموسم، لكنه لم يحقق نفس النجاح في أوروبا، وسيحتاج إلى تجاوز النادي الاسكتلندي للتقدم في البطولة.
وفاز بايرن بـ5 مباريات من أصل 8 مباريات خاضها في دوري أبطال أوروبا حتى الآن، بما في ذلك الفوز الساحق 9-2 على دينامو زغرب، لكنه لم يتمكن سوى إنهاء الموسم في المركز الثاني عشر في الترتيب الجديد.
وكانت الهزائم الثقيلة أمام برشلونة وفينورد سبباً في حرمانه من التأهل المباشر إلى المرحلة التالية من المسابقة، وبدلاً من ذلك، سيتعين عليه الفوز على بطل اسكتلندا.
ولكن سواء نجح الفريق في تجاوز سلتيك، والتأهل إلى الأدوار الإقصائية أم لا، فإن هناك أمراً واحداً مؤكداً، لن يرى مشجعو الفريق لاعبيهم وهم يتنافسون بقميصهم الأحمر الشهير، حيث منعهم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم من ارتداء هذا القميص.
وبحسب صحيفة «بيلد» الألمانية، فإن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم غير راضٍ عن الأرقام والحروف الداكنة على القميص الأحمر، ويشعر أن اللونين لا يوفران تبايناً كافياً للمشاهدين، ونتيجة لذلك، يجعلان من الصعب قراءتهما، ويُعتقد أن هذا انتهاك لقواعد الرؤية المعمول بها في البطولة.
وخلال موسم دوري أبطال أوروبا 2024-2025، كان النادي البافاري يرتدي قميصه الأسود أو قميص «بيج» عتيق يحمل شعار النادي القديم، وذلك «خارج أرضه».
ومن غير المتوقع أن يتغير ذلك في المستقبل أيضاً، من أجل ارتداء قميصهم الأساسي في أوروبا مرة أخرى، سيتعين على الفريق البافاري إجراء تغييرات على زيهم واستبدال الأرقام والحروف السوداء باللون الأبيض لضمان تمييزه بسهولة للجماهير.

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