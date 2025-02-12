«العقدة الهولندية» تطارد ميلان أمام فينورد في «أبطال أوروبا»



معتز الشامي (أبوظبي)



يستقبل فينورد الهولندي نظيره فريق ميلان الإيطالي، اليوم الأربعاء، في مباراة الذهاب التي تحدد من يصل إلى دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا.

وأعلن فينورد قبل مواجهة ميلان، تعيين باسكال بوسشارت مدرباً مؤقتاً للفريق، بعد إقالة بريان بريسكي، بعد 8 أشهر فقط من توليه المسؤولية، خلفاً لآرني سلوت الذي انضم إلى ليفربول.

وكان بوسشارت لاعب فينورد السابق، مساعداً للمدرب في أندية كامبور ودوردرخت، لكنه لا يملك أي خبرة في رأس الأجهزة الفنية.

ويدخل فينورد المباراة تحت ضغط شديد، حيث يحتل الفريق المركز الخامس في الدوري، بفارق 12 نقطة عن أياكس، في مواجهة ميلان، صاحب الألقاب السبعة في دوري أبطال أوروبا، حتى وإن كان يعاني من بعض المشكلات الفنية.

ورغم ذلك، لدى ميلان سجل مقلق أمام الفرق الهولندية، ولم يفز على أي فريق هولندي في المسابقات الأوروبية منذ عام 2008.

كما يعاني الفريق الإيطالي خارج أرضه في هذه المرحلة من دوري أبطال أوروبا، ولم يفز ميلان في آخر 11 مباراة خارج أرضه، في أدوار خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا «4 تعادلات و7 خسائر 7.

في المقابل، خسر روتردام مباراة فقط من أصل 11 مباراة على أرضه في المسابقات الأوروبية الكبرى أمام فرق من إيطاليا «فاز 6 وتعادل 4».

والتقى الفريقان مرتين من قبل، منذ 55 عاماً، في دور الـ 16 بكأس أوروبا موسم 1969-1970، حيث فاز ميلان بهدف في الذهاب، وحسم فينورد التأهل بهدفين في مباراة الإياب على أرضه.