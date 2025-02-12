بيلينجهام يكتب التاريخ وهالاند يكسر النحس!



معتز الشامي (أبوظبي)



تلقى مانشستر سيتي هدفين في الدقائق الست الأخيرة، ليخطف ريال مدريد فوزاً مثيراً 3-2، مباراة الذهاب للجولة الفاصلة المؤهلة إلى دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

سجل إيرلينج هالاند هدفي «السيتي»، ليكسر صيامه عن التهديف في 4 مباريات أمام ريال مدريد، كما وصل إلى 49 هدفاً في دوري أبطال أوروبا، متجاوزاً أندريه شيفتشينكو، وزلاتان إبراهيموفيتش «48 هدفاً لكل منهما».

فيما أحرز ثلاثية «الريال» جود بيلينجهام، وكيليان مبابي، وإبراهيم دياز، ويعد بيلينجهام أول لاعب إنجليزي يسجل هدفاً في «الأبطال» ضد فريق إنجليزي مع ناديين مختلفين «بوروسيا دورتموند وريال مدريد».

وشهدت المباراة العديد من الأرقام، حيث أطلق «الريال» 20 تسديدة في المجمل، وهو أكبر عدد من التسديدات لفريق خارج ملعبه على ملعب «الاتحاد» منذ أن تولى بيب جوارديولا المسؤولية.

وخسر «السيتي» 5 مباريات مختلفة، كان متقدماً فيها في جميع المسابقات هذا الموسم، وهو عدد المباريات نفسه التي خسرها في مواسم 2020-2021 و2021-2022 و2022-2023 و2023-2024 مجتمعة.

وفشل «السيتي» في الفوز بأي من مبارياته الأربع الأخيرة في دوري أبطال أوروبا، والتي سجل فيها أولاً هذا الموسم «1-4 مع سبورتنج لشبونة»، و«3-3 مع فينورد»، «2-4 مع باريس سان جيرمان»، و«2-3 مع ريال مدريد».

كما فشل السيتي في الفوز في مباراة بدوري أبطال أوروبا، بعد تقدمه مرتين للمرة الثالثة، وللمرة الأولى على الإطلاق في ملعب «الاتحاد»، وكانت جميع المناسبات الثلاث مع ريال مدريد «في سبتمبر 2012 وأبريل 2024».

وخسر السيتي مباراة في دوري أبطال أوروبا، بعد تقدمه بالشوط الأول للمرة الأولى منذ أبريل 2018 «1-2 ضد ليفربول»، بعد أن ظل دون هزيمة في 32 مباراة «29 فوزاً، و3 تعادلات».

واستقبلت شباك السيتي 7 أهداف في آخر 15 دقيقة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، أكثر من أي فريق آخر، كما استقبل 57 هدفاً في 38 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، أي أكثر بـ3 أهداف، ما استقبلته في 59 مباراة الموسم الماضي.