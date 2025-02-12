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الرياضة

رقم قياسي لمباراة «السوبر بول» في أميركا!

رقم قياسي لمباراة «السوبر بول» في أميركا!
12 فبراير 2025 10:31

 
لوس أنجلوس (رويترز)

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قالت شركة نيلسن لقياس حجم الجمهور والبيانات والتحليلات: «إن ما يقدر بنحو 127.7 مليون مشاهد تابعوا مباراة نهائي دوري كرة القدم الأميركية «السوبر بول» التي أقيمت يوم الأحد، وبثتها شبكة فوكس».
وأوضحت الشركة أن المباراة حققت بذلك رقماً قياسياً، إذ إن ذلك يمثل أكبر عدد من المشاهدين، لبث على شبكة تلفزيونية واحدة في التاريخ.
ويتضمن هذا الرقم المشاهدين الذين تابعوا المباراة في المنازل والمطاعم عبر شبكة فوكس للبث وقناتي فوكس ديبورتيس وتيليموندو وخدمة توبي للبث المباشر المملوكة لفوكس.
وبلغت نسبة المشاهدة للمباراة التي جمعت كانساس سيتي تشيفز، وفيلادلفيا إيجلز ذروتها، خلال الربع الثاني، إذ وصل عدد المتابعين حينها إلى 137.7 مليون مشاهد، وانتهت المواجهة بفوز ساحق لفريق إيجلز 40-22.
وتشكل مباراة السوبر بول الحدث الأبرز على شاشات التلفزيون في الولايات المتحدة في كل عام.
وكان الرقم القياسي السابق لعدد المشاهدين جرى تسجيله في العام الماضي، إذ تابع المباراة 123.7 مليون شخص.
 

أميركا
كرة القدم الأميركية
لوس أنجلوس
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