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الرياضة

«سكاي دايف» مفاجأة «الدوري العالمي» لشباب الكاراتيه بالفجيرة

«سكاي دايف» مفاجأة «الدوري العالمي» لشباب الكاراتيه بالفجيرة
12 فبراير 2025 10:36

علي معالي (أبوظبي)
أعلن اتحاد الكاراتيه، برئاسة اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، عن مفاجأة جديدة قبل انطلاق منافسات الدوري العالمي لشباب الكاراتيه بالفجيرة، والمقامة، خلال الفترة من 20 حتى 23 فبراير الجاري، حيث يتم عمل استعراض رائع من «سكاي دايف» أثناء المؤتمر الصحفي الخاص بالبطولة، والمقرر انعقاده الرابعة من عصر الجمعة المقبلة بالفجيرة.
وهذه هي المفاجأة الثالثة حتى الآن التي يُعلن عنها اتحاد الكاراتيه، قبل انطلاق الحدث العالمي الكبير، والذي يقام في مجمع زايد الرياضي بمشاركة قياسية من حيث عدد الدول واللاعبين واللاعبات المشاركين في الجولة الأولى من جولات هذه المرحلة السنية لبطولات الاتحاد الدولي، وتعد جولة «الفجيرة 2025» هي الوحيدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وكان الاتحاد قد أعلن عن ربط نسخة الفجيرة، بعام المجتمع تفاعلاً مع ما أطلقه صاحب السمو رئيس الدولة، بجعل 2025 «عام المجتمع»، وهو ما يؤكد التفاعل الكبير بين الرياضة والمجتمع على أرض دولة الإمارات، وقد لاقت فكرة الربط هذه ردود فعل إيجابية للغاية في الأوساط الرياضية والمجتمعية، وتحديداً في إمارة الفجيرة موقع الحدث العالمي للكاراتيه.
وكانت المفاجأة الثانية التي أعلن عنها الاتحاد أيضاً، عقد المؤتمر الصحفي على شاطئ المظلات بالفجيرة، ليؤكد اتحاد الكاراتيه أن الهدف من استضافة الدوري العالمي في الساحل الشرقي، ليس لمجرد الرياضة فقط، بل هو توجه سياحي مهم، لكي تُظهر من خلالها إمارة الفجيرة أماكنها السياحية التي سيشاهدها عدد كبير من نجوم العالم وضيوف البطولة، وهي المرة الأولى كذلك التي يتم فيها عقد مؤتمر صحفي عالمي بهذا الحجم للبطولة في الهواء الطلق.
ولن يكتفي اتحاد الكاراتيه بما ظهر وتم من أفكار غير تقليدية حتى الآن، بل يرتب ويجهز أوراقه لعديد المفاجآت، والتي سيتم طرحها خلال المؤتمر الصحفي الجمعة.

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