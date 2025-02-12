كومباني يخشى توتر بايرن ميونيخ في ملعب سلتيك!



جلاسجو (د ب أ)



شدد فنسنت كومباني، مدرب بايرن ميونيخ على الاحترام الشديد لمنافسه سلتيك الأسكتلندي، مضيفاً أن فريقه يبقى فريقاً عظيماً أيضاً قبل مباراة الفريقين في الملحق المؤهل إلى الأدوار الإقصائية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الأربعاء.

وقال كومباني: «سلتيك فريق عريق في دوري الأبطال، ونحترمهم بالقدر الكافي الذي يستحقونه، لكننا فريق كبير أيضاً، وطالما ندرك أهمية المباراة، وسنؤدي بشكل جيد».

وسافر البايرن لمواجهة الفريق الأسكتلندي من دون الثنائي جواو بالينيا، وألفونسو ديفيز.

وغاب بالينيا عن التدريب الأخير بسبب وعكة صحية، بينما لم يتعاف ديفيز من إصابة عضلية.

وقال كومباني: «يخوض جميع اللاعبين الكثير من المباريات في مراكز مختلفة، لذا كنت أتمنى أن يكون لدينا قوام يتيح لنا فرصة إجراء التعديلات، لقد فعلنا ذلك كثيراً، ولا يمثل لنا أي مشكلة».

وتضم قائمة الغيابات في البايرن، الحارس «البديل» دانييل بيريتز المصاب بكدمة في الكلى، ليفتح الباب أمام الاستعانة بزميله يوناس أوربيج المنضم حديثاً لصفوف الفريق البافاري.

وقال مانويل نوير عن زميله الجديد في الفريق: «أعتقد أنه اندمج معنا بشكل جيد في منتصف الموسم، لأن انضمام حارس جديد في فترة الشتاء لا يبقى أمراً معتاداً».

وشارك المدافع هيروكي إيتو في تدريبات بايرن ميونيخ، وسافر مع الفريق إلى أسكتلندا، لكنه يغيب عن الملاعب منذ إصابته بكسر في القدم، خلال فترة الإعداد قبل بداية الموسم.

وقال كومباني: «هيروكي كان جيداً للغاية في فترة الإعداد، وللأسف غاب فترة طويلة مثل يوسيب ستانيسيتش، ويؤدي بشكل جيد في التدريبات، ولكن لا يمكننا خوض مباراة ودية في الفترة الحالية لتجهيزه».

وستقام مباراة الذهاب في سلتيك بارك، بينما يتجدد اللقاء إياباً يوم الثلاثاء المقبل في ميونيخ، وسيتأهل الفائز لمواجهة إما أتليتكو مدريد، أو باير ليفركوزن في دور الـ16.

وقال نوير: «الأجواء في ملعب سلتيك ستتسبب في حدوث توتر، ولكننا جاهزون».