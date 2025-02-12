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الرياضة

«الترجيحية» تنقذ نوتنجهام في كأس إنجلترا!

«الترجيحية» تنقذ نوتنجهام في كأس إنجلترا!
12 فبراير 2025 10:50

 
إكستر (رويترز)

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تغلب نوتنجهام فورست، المتألق في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بصعوبة على مضيفه إكستر سيتي، الذي أنهى اللقاء بعشرة لاعبين، 4-2 بركلات الترجيح، ليبلغ الدور الخامس في كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2.
ويستضيف نوتنجهام، الذي بدأ المباراة بتشكيلة من الصف الثاني، في ملعب سانت جيمس بارك، منافسه في الدوري الممتاز إبسويتش في دور الستة عشر في مارس المقبل.
وتسبب الفريق الأقل تصنيفاً المتبقي في المسابقة، والمنتمي لدوري الدرجة الثالثة، في أوقات عصيبة لنوتنجهام صاحب المركز الثالث في الدوري الممتاز، إذ تقدم في الدقيقة الخامسة من اللقاء، قبل أن يتأخر 2-1، ثم قاتل لينتهي الشوط الثاني بالتعادل 2-2.
وحصل إد تيرنس لاعب إكستر على البطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة 87، بسبب تدخل عنيف على مورجان جيبس-وايت الذي حل بديلاً في الشوط الثاني.
وشهد نوتنجهام، الذي أجرى 10 تغييرات على التشكيلة التي تغلبت على برايتون 7-صفر في مباراته السابقة بالدوري الإنجليزي، علاج مهاجمه النيجيري تايو أونيي على أرض الملعب، وخرج على محفة في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني. 

إنجلترا
كأس إنجلترا
نوتنجهام
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