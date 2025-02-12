كونسيساو يحفز ميلان بـ «كتابة المستقبل»

روتردام (د ب أ)



أعلن سيرجيو كونسيساو، مدرب ميلان الإيطالي، أنه يتطلع لـ«كتابة مستقبل» فريقه، عندما يحل ضيفاً على فينورد الهولندي في روتردام اليوم الأربعاء، في ذهاب الملحق المؤهل إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأكد كونسيساو أنه يتحمل المسؤولية، بعد الخسارة الأليمة أمام دينامو زغرب الكرواتي 1-2 في الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري، ليذهب العملاق الإيطالي لخوض الملحق، بعدما ابتعد بنقطة واحدة عن حجز مقعد التأهل المباشر لدور الـ16.

وقال المدرب البرتغالي في مؤتمر صحفي: «إنها مباراة خاصة ومهمة للجميع، ووصلنا لهذه المرحلة، بعدما فرطنا في التأهل المباشر لدور الـ16».

وأضاف كونسيساو: «نتحمل المسؤولية، وعادة ما يؤدي تغيير الجهاز الفني إلى دوافع مختلفة داخل صفوف الفريق، وتنتظرنا مباراة في دوري أبطال أوروبا على ملعب صعب وعريق، ولعبت هنا قبل ثلاث سنوات مع بورتو البرتغالي، وكانت الأجواء صعبة وقاسية ومتوترة».

وقال مدرب ميلان: «سنكتب تاريخاً جديداً، الأمر بأيدينا، فإذا لعبنا المباراة بعقلية صحيحة، بإمكاننا تقديم نتيجة جيدة».

من جانبه، قال باسكال بوسخارت مدرب فينورد المؤقت، إنه لن يجري تعديلات على التشكيل الأساسي في أول مباراة له مع الفريق.

وأضاف بوسخارت في مؤتمر صحفي: «نتطلع إلى مواصلة تقديم أداء ممتع، مع تحقيق نتيجة إيجابية، وأتشرف كثيراً بثقة مسؤولي النادي بي، وسأفعل كل ما في وسعي لإثبات أن الاستعانة بي كانت قراراً جيداً».