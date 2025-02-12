«ليوا الرياضي» يشكل «فريق السيارات»



منطقة الظفرة (الاتحاد)



أعلن نادي ليوا الرياضي تشكيل فريق ليوا، والمتخصص في سباقات السيارات، استعداداً لخوض منافسات قوية في الاستحقاقات المحلية والدولية المقبلة، ضمن استراتيجيته لتعزيز حضوره في رياضة السيارات، ودعم المواهب الإماراتية في هذا المجال .

ويهدف الفريق الجديد إلى تمثيل النادي في مختلف السباقات المحلية، مع خطط للتوسع في المشاركة في بطولات أخرى على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأكد عبدالله بطي القبيسي، رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي، أن تشكيل فريق ليوا خطوة جديدة نحو حصد إنجازات نوعية في السيارات، مشيراً إلى أن الفريق يضم نخبة من السائقين الإماراتيين والكفاءات الفنية التي تعمل على تقديم أداء متميز يعكس طموحات النادي .

وأضاف: «تأسيس الفريق يعكس التزامنا بدعم رياضة السيارات، وتعزيز مكانة الظفرة بوصفها وجهة رائدة في السباقات الصحراوية، ونهدف إلى المنافسة بقوة في الراليات الكبرى، وتطوير مهارات السائقين الإماراتيين للمشاركة في أكبر المحافل الرياضية».

ومن المتوقع أن يعلن النادي قريباً عن تفاصيل قائمة المتسابقين الذين يمثلون فريقه في مختلف البطولات، في إطار التحضيرات المكثفة للموسم المقبل.