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الرياضة

نادي غنتوت يعلن ترتيبات البطولة الدولية للبولو

نادي غنتوت يعلن ترتيبات البطولة الدولية للبولو
12 فبراير 2025 12:00

 
أبوظبي (الاتحاد)

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يعقد مجلس إدارة نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو مؤتمراً صحفياً في الساعة الحادية عشرة صباح 20 فبراير الحالي، للكشف عن تفاصيل «النسخة الثانية» لبطولة غنتوت الدولية السنوية، والتي تُقام بتصنيف 20 «هاند يكاب-جول»، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس النادي، ودعم مجلس أبوظبي الرياضي، ومساهمة العديد من الجهات والشركات، وتجرى المنافسات بملاعب النادي من 25 فبراير الحالي إلى 3 مارس المقبل.
ويتم، خلال المؤتمر، الكشف عن عدد الفرق المشاركة والشروط الفنية، ونظام البطولة، وبرنامج الحفل الختامي الجماهيري، والجوائز التي رصدت، بجانب سحب القرعة، ومعرفة شعارات الفرق، وأبرز اللاعبين اللاعبات المشاركين.
من جهة ثانية، أكملت اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الأمل لأصحاب الهمم للبولو، برئاسة خالد سعيد المرزوقي، العضو المنتدب المدير التنفيذي لنادي غنتوت، الترتيبات لإقامة الاحتفال الخيري السنوي الذي ينظمه النادي، بتوجيهات ورعاية سمو رئيس النادي يوم 23 فبراير.

الإمارات
أبوظبي
نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو
مجلس أبوظبي الرياضي
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