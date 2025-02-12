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الرياضة

«أبوظبي للرياضات البحرية» يناقش الاستراتيجية المستقبلية

«أبوظبي للرياضات البحرية» يناقش الاستراتيجية المستقبلية
12 فبراير 2025 12:30

أبوظبي (الاتحاد)
ترأس الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، الاجتماع الأول لمجلس الإدارة لعام 2025، والذي عُقد في مقر النادي، بحضور ماجد عبد الله المهيري، نائب رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء المجلس خليفة عبد الله القبيسي، مبارك سالم العامري، سيف سيف السويدي، محمد سيف الكعبي، ومريم محمد بالفقيه.
واستعرض الاجتماع أجندة النادي لموسم 2025، متضمنة خطط السباقات والبطولات البحرية، إلى جانب مناقشة الاستراتيجية المستقبلية للنادي، التي تهدف إلى تعزيز مكانته واحداً من أبرز الأندية البحرية، إقليمياً وعالمياً، كما تم التأكيد على أهمية تطوير الرياضات، وتوسيع قاعدة المشاركة في الفعاليات البحرية، بما يتماشى مع رؤية النادي في دعم وتنمية المواهب الرياضية البحرية.
وفي إطار مبادرة عام المجتمع التي أطلقها صاحب السمو رئيس الدولة لعام 2025، أكد سمو الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، أهمية دمج مختلف فئات المجتمع، لاسيما الصغار ومتوسطي الأعمار والكبار في الرياضات البحرية، من خلال برامج تفاعلية تهدف إلى نشر الوعي الرياضي، وتعزيز مفهوم الرياضة كأسلوب حياة. كما شدد الشيخ محمد على ضرورة تكثيف الجهود لخلق بيئة رياضية شاملة، تتيح الفرصة للجميع للمشاركة، والاستفادة من الفعاليات التي ينظمها النادي.
ويواصل نادي أبوظبي للرياضات البحرية دوره الريادي في تنظيم واستضافة أبرز البطولات العالمية، من خلال تعزيز برامجه وتطوير بنيته التحتية، بما يسهم في ترسيخ ريادة العاصمة أبوظبي وجهة متميزة للرياضات البحرية، تماشياً مع الرؤية الوطنية لتعزيز التلاحم المجتمعي من خلال الرياضة.

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