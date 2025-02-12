فينيسيوس جونيور: جماهير مانشستر سيتي أثارت حماسي!

لندن (د ب أ)

قال فينيسيوس جونيور، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، إن اللافتة التي نشرتها جماهير فريق مانشستر سيتي، أثارت حماسه، وذلك بعدما تألق في المباراة التي فاز بها فريقه، أمس الثلاثاء، في ذهاب الملحق المؤهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

واستقبلت جماهير مانشستر سيتي فريق ريال مدريد، بعلم ضخم قبل مباراتهما بالأمس على ملعب الاتحاد، وهم يسخرون من النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، الذي كان وصيفاً لرودري، لاعب مانشستر سيتي، في التصويت على جائزة الكرة الذهبية، حيث قام الريال بمقاطعة الحفل، ولكن في آخر المطاف كان الريال هو من ضحك في النهاية، بعدما جاءت اللافتة بنتائج عكسية، حيث قدم فينيسيوس مباراة مذهلة، بعدما تمكّن الفريق الإسباني من قلب تأخره مرتين، وفاز في النهاية 3-2.

وقال فينيسيوس لـ«موفيستار»:«رأيتها، رأيت اللافتة.. عندما تقوم جماهير الفرق المنافسة بالقيام بأشياء مثل هذه يعطوني المزيد من القوة لتقديم مباراة رائعة، وهنا قمت بهذا».

وكانت اللافتة فيها صورة كبيرة لرودري يقبّل الكأس بجانب رسالة: «توقف عن البكاء من قلبك»، وهي عنوان أغنية لفرقة «أواسيس»، التي تدعم مانشستر سيتي.