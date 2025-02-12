«أبيض الناشئين» يُدشن معسكر الإعداد لنهائيات آسيا

دبي (الاتحاد)

دشن منتخبنا الوطني للناشئين تحت 17 سنة، معسكره الداخلي في مقر اتحاد الكرة بدبي، استعداداً للمشاركة في نهائيات بطولة كأس آسيا، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، في الفترة 3 إلى 20 أبريل المقبل، حيثُ يلعب منتخبنا ضمن المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات اليابان وأستراليا وفيتنام.

شارك في التدريبات كل من، هود صالح المنهالي (الجزيرة) هزاع فيصل علي، عبدالله راشد (العين) مايد محمد اليماحي، عبدالله فهد يعقوب، فيصل محمد البريكي (الوحدة) فهد خليل إبراهيم، سهيل النوبي مال الله، مايد عادل خميس (النصر) سالم عصام ياقوت، محمد ناصر أحمد، إبراهيم يوسف الجسمي (الوصل) محمد بطي، محمد أحمد إسماعيل، علي حسن الجسمي (شباب الأهلي) محمد يوسف السعدي (الفجيرة) سعيد علي الراشدي، عبيد عمران آل علي، حميد إبراهيم السويدي (الشارقة).

وقال المدرب الوطني ماجد سالم الزعابي: «برنامج تحضير المنتخب للنهائيات الآسيوية يسير بشكل جيد، حققنا الأهداف المطلوبة من تجمعاتنا في الفترات السابقة، وتحديداً تطوير الجوانب البدنية والفنية، والتفاهم في اللعب بين خطوط المنتخب، واليوم ننتقل لمرحلة مهمة في مشوار استعداداتنا للبطولة القارية، ولزاماً علينا مواصلة العمل على تطوير ما حققناه».

وأضاف: «نستعد من خلال تجمعنا الحالي في دبي الذي يستمر ثلاثة أيام، الى السفر لمعسكر إسبانيا، حيث سنلعب ثلاث مباريات ودية أمام التشيك والسويد وويلز. نحظى بدعم كبير من اتحاد الكرة في توفير جميع المتطلبات اللازمة لتحضيرات المنتخب بالصورة المناسبة، ونسأل الله التوفيق في ما هو قادم».