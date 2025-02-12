العروبة يستعد لخورفكان بـ «الصفقات الشتوية»

فيصل النقبي (الفجيرة)



كشف العروبة عن صفقات «الميركاتو الشتوي»، لتدعم الفريق، خلال مباريات المتبقية من «دوري أدنوك للمحترفين»، ويأتي في مقدمتها المهاجم فيف أوتابور، الذي ظهر بمستوى جيد أمام الجزيرة في «الجولة 15»، رغم خسارة الفريق 4-5، وسجل الهدف الأول.

وتعاقد النادي مع الروماني فيليب كيش، قادماً من كلباء بنظام الإعارة، والمدافع ميشال دريفاك من كلباء أيضاً، وويتنس كومبو من دبا الحصن.

ويستعد العروبة لمباراة مهمة «الخميس» أمام خورفكان على ملعب الأخير، وهي الفرصة الأخيرة لتقليص الفارق في صراع النجاة من الهبوط، حيث يحتل المركز الأخير، وله 3 نقاط فقط، وقام عبد العزيز الهاشمي «المدرب المؤقت» بتجهيز اللاعبين جيداً للمباراة المهمة، بحثاً عن النقاط الثلاث.