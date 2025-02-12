منتخب الجودو يشارك في «طشقند جراند سلام»

أبوظبي (الاتحاد)



اعتمد مجلس إدارة اتحاد الجودو، مشاركة المنتخب في «طشقند جراند سلام»، ثاني بطولات الاتحاد الدولي الكبرى موسم 2025، من 28 فبراير الحالي إلى 2 مارس المقبل، وتشهد حتى الآن مشاركة 215 لاعباً ولاعبة من 22 دولة.

ويتوقع أن تضم قائمة المنتخب 4 لاعبين ولاعبة، وهم بشيرات خرودي «وزن تحت 52 كجم»، وحميد سعيد الشامسي «وزن تحت 60 كجم»، وناجي يزبيك الفائز بالميدالية الذهبية لوزن 66 كجم في بطولة الدار البيضاء الدولية، في أول مشاركة خارجية له، وكريم عبد اللطيف الفائز بذهبية وزن تحت 73 كجم في الدار البيضاء أيضاً، وراشد المشجري «وزن تحت 81 كجم».

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الجودو، أن المشاركة في بطولة طشقند سلام للجودو، بصفوة من لاعبي منتخب الشباب الذي برزوا مؤخراً في مختلف البطولات المحلية والإقليمية والدولية، تمثل بداية إعداد منتخب الرديف الذي يشكل دعماً للمنتخب الأول الذي يعد للمشاركة في دورة لوس أنجلوس 2028.

وقال «الجودو الإماراتي يسير بخطى مدروسة خُطط لها في بداية الموسم، والتي تهدف إلى اتساع قاعدة المشاركة الخارجية، وهي تمثل طموحاً لجميع اللاعبين لتمثيل الإمارات في المحافل الرياضية الخارجية.