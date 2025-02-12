«الشبح» يهدد رحلة ليفربول إلى لقب «البريميرليج»!



معتز الشامي (أبوظبي)



رغم أن مهمة أرسنال ومانشستر سيتي أصبحت صعبة في منافسة ليفربول على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، فإن هناك العديد من المباريات المتبقية، ربما تشهد بعض التقلبات أو المنعطفات في باقي مشوار «البريميرليج».

وربما تأتي إحدى العثرات في طريق ليفربول المتصدر في رحلته إلى ملعب «جوديسون بارك»، اليوم الأربعاء، حيث يواجه منافساً من المدينة نفسها اعتاد التسبب في مفاجأة، عندما يأتي جيرانه في «أنفيلد» بحثاً عن النقاط الثلاث.

ويحتل فريق أرني سلوت صدارة جدول الدوري الإنجليزي بفارق مريح إلى حد ما عن أرسنال صاحب المركز الثاني، ويبلغ 6 نقاط، مع سجل مثير للإعجاب خارج الأرض، حيث خسر 6 نقاط فقط خلال 12 مباراة، وهو ما يعزّز مسيرة ليفربول نحو اللقب.

ومع ذلك، فإن مواجهة ليفربول أمام إيفرتون لن تكون سهلة، حيث لا يواجه فقط فريقاً فاز بـ3 مباريات متتالية تحت قيادة المدرب العائد ديفيد مويس، ولكن أيضاً يلعب في مكان تسبب في المشاكل لليفربول في الماضي.

يوضح تاريخ الدوري الإنجليزي، عدد المرات التي تعثر فيها ليفربول في الدوري، عندما قام برحلة قصيرة إلى «جوديسون بارك»، وكان سجل «الريدز» ضعيفاً للغاية في هذا الملعب، لدرجة أنه لم يفشل فقط في الفوز على أرض إيفرتون منذ ديسمبر 2021، ولكنه خلال آخر 15 مباراة، فاز بـ4 مباريات فقط منذ نوفمبر 2009، انتهت الغالبية العظمى من النتائج بالتعادل، وفاز إيفرتون بمباراتين.

ولكن ليس هناك شك في أن مويس وفريقه يأخذان بكل سرور نقطة من مواجهة الأربعاء، من أجل تعطيل تقدم ليفربول إلى اللقب، وعندما نقارن سجل ليفربول في المباريات خارج أرضه أمام إيفرتون بجميع الأندية الأخرى في الدوري الإنجليزي، يمكن أن نرى مدى تسبب «ديربي ميرسيسايد» في مشاكل لـ«الريدز» على مر السنين.

تشير النتائج في «البريميرليج» منذ موسم 1992-1993 إلى أن ليفربول يخسر نقاطاً على ملاعب 5 أندية فقط أكثر من إيفرتون، وفي المتوسط يفوز «الريدز» بـ1.7 نقطة في المباراة خلال رحلاته إلى جوديسون بارك، ولديه معدل فوز 43.8% فقط.

وكانت أربعة من هذه الفرق الخمسة التي تسبب مشكلات أكبر لليفربول من أندية «الستة الكبار» التقليدية، في حين يقع ملعب توتنهام خلف إيفرتون مباشرة في المركز السابع، أما نوتنجهام، الذي استضاف ليفربول 16 مرة فقط في عصر الدوري الإنجليزي، فقد ارتفع بسرعة إلى المركز الخامس. بعد أن خسر 4 مباريات فقط ضد ليفربول أمام جماهيره.