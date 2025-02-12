2500 لاعب يتنافسون في كأس «السيتي أبوظبي»



أبوظبي (الاتحاد)

تشارك أكثر من 180 فريقاً في «النسخة السادسة» من بطولة كأس مانشستر سيتي أبوظبي، التي تقام بمدينة زايد الرياضية 15 و16 فبراير الجاري.

وشهدت البطولة من انطلاقها عام 2017، تطوراً ونمواً كبيرين، وستكون نسخة 2025 الأكبر مع مشاركة فرق تمثل 22 دولة، تشمل 5 فئات عمرية مختلفة، ضمن منافسات الأولاد، و3 فئات للفتيات.

وتضم القائمة 61 فريقاً دولياً، وأكثر من 30 فريقاً للفتيات، مع حضور أكثر من 2500 لاعب ولاعبة للمشاركة في المباريات.

وتستضيف أبوظبي فرقاً من دول عديدة، وفي مقدمتها المملكة المتحدة، وهونج كونج، وسريلانكا، وإندونيسيا، وكوت ديفوار، وروسيا، وبيلاروسيا، وتركمانستان، فضلاً عن فرق تمثل 5 دول من دول مجلس التعاون الخليجي.

وتشهد نسخة كأس أبوظبي مشاركة 34 فريقاً للمرة الأولى، في دليل على انتشار البطولة وجاذبيتها التي تشهد ارتفاعاً كبيراً.

ويشارك اللاعبون من عمر أقل من 8 سنوات إلى أقل من 17 عاماً على مدار يومين في المنافسات التي تختتم بالتتويج بلقب أبطال كأس مانشستر سيتي أبوظبي، ضمن مختلف الفئات، مع دخول الفائزين في كل فئة في قرعة للفوز برحلة العمر إلى مدينة مانشستر، حيث ينالون فرصة للتدريب في ملعب الاتحاد، ومشاهدة مباراة الفريق الأول لمانشستر سيتي.

ورغم أن البطولة تنافسية، فإن قيم كأس مانشستر سيتي أبوظبي تتمثل على الدوام في منح اللاعبين الشباب فرصة فريدة للمشاركة في بطولة رفيعة المستوى، وخوض المباريات في أفضل الملاعب العالمية، والاستمتاع بلعب كرة القدم ضمن بيئة آمنة وإيجابية، وتكوين الذكريات التي تستمر مدى الحياة، وتطوير المهارات الشخصية الضرورية بالنسبة لهم، فضلاً عن كونها خطوة مهمة في مسيرتهم الشخصية في لعبة كرة القدم.

ومن المتوقع أن يحضر أكثر من 6000 مشجع لمتابعة المباريات وقضاء الأوقات المتميزة في قرية البطولة التي تتميز بأجوائها الحيوية، وتتضمن الكثير من الألعاب والأنشطة الترفيهية، إضافة إلى حضور «دي جي» لمواكبة الأجواء الاحتفالية.

يشهد الحدث أيضاً حضور نيدوم أونوها، اللاعب الدولي السابق في مانشستر سيتي ومنتخب إنجلترا تحت 21 سنة، وسفير البطولة، ويتولى أونوها أيضاً تدريب أحد فرق مدارس سيتي لكرة القدم، ويحضر لتقديم العرض خلال عطلة الأسبوع المؤثر الشهير «إف جي»، ويعمل المذيع والمؤثر على نشر الأجواء الإيجابية والنشطة طوال عطلة الأسبوع.

بدأت البطولة بتنظيم منافسات الفئات العمرية للفتيات في عام 2019، وفي هذا العام، يشارك 16 فريقاً للفتيات ضمن ثلاث فئات عمرية مختلفة، تأكيداً على الالتزام المستمر للبطولة بالدمج والشمول وتطوير كرة القدم للفتيات، ومنحهن فرصة المشاركة في مباريات تنافسية بمستوى عالٍ.

وخلال السنوات السابقة للبطولة، استضافت عدداً من اللاعبين الذين وصلوا إلى مستوى احترافي، وكان آخرهم بن دنبر لاعب وسط ملبورن سيتي في كأس أبوظبي 2018، وهذا الموسم، مع بلوغه 18 سنة، ظهر اللاعب للمرة الأولى مع الفريق الأول لملبورن سيتي في أستراليا، والتابع لمجموعة السيتي لكرة القدم.

وقال سيمون هيويت، مدير عمليات كرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمجموعة سيتي لكرة القدم: «تعتبر كأس مانشستر سيتي أبوظبي من أبرز الأنشطة ضمن تقويمنا، ونحن متشوقون لاستقبال جميع الأولاد والبنات في العاصمة في الحدث الذي يستمر على مدار يومين من كرة القدم».

وأضاف: «فخورون للغاية بهذه البطولة، ونشهد تطورها عاماً بعد عام، حيث إنها تعكس شغفنا وتفانينا لتقديم حدث يبقى في الذاكرة لكل من يشارك فيه، وصلنا الآن إلى النسخة السادسة من كأس مانشستر سيتي أبوظبي، ولكننا اكتسبنا سمعة عالمية لكونها مسابقة تقام بأعلى المعايير، وهي بطولة تحظى بمستوى كبير من التقدير بين المنافسات الخاصة بالشباب على الساحة العالمية».

وقال: «في حين يسعى الجميع إلى إحراز الانتصارات، فإننا نريد أن نضمن استمتاع اللاعبين وطواقم التدريب والآباء والمشجعين بالتجربة التي تقدمها أبوظبي، وأن يغادروا بابتسامة مزروعة على وجوههم بعد عطلة الأسبوع التي تشهد إقامة المباريات في بيئة احترافية وأجواء مليئة بالمرح».