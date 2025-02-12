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الرياضة

بوش: هزيمة أيندهوفن أمام يوفنتوس «لا داعي لها»!

بوش: هزيمة أيندهوفن أمام يوفنتوس «لا داعي لها»!
12 فبراير 2025 13:34

 
تورينو (رويترز)

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يشعر بيتر بوش مدرب أيندهوفن بأن فريقه كان يتعين عليه الاستفادة بشكل أكبر، من مباراته خارج أرضه في ذهاب الجولة الفاصلة المؤهلة لدور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما استقبل هدفاً متأخراً ليخسر 2-1.
وقاتل الفريق الهولندي للعودة إلى المباراة، بعد تأخره بهدف في الشوط الأول، لكن يوفنتوس انتزع الفوز بهدف «البديل» صامويل مبانجولا في الدقيقة 82.
وقال مدرب أيندهوفن عقب المباراة «أعتقد أن الخسارة كانت أمراً مؤسفاً، كانت هزيمة لا داعي لها، لماذا حدث ذلك؟، لأنها مباراة كبيرة، وعادة ما تعتمد مثل هذه المباريات على تفاصيل صغيرة، ونحن لم ننجح في اثنتين أو ثلاث من هذه التفاصيل».
وضع ويستون ماكيني الفريق الإيطالي في المقدمة، لكن المخضرم إيفان بيريشيتش عادل النتيجة لأيندهوفن في وقت مبكر من الشوط الثاني.
وأضاف بوش: «واجهنا صعوبة في أول خمس دقائق، ولكن بعد ذلك فرضنا سيطرتنا، لعبنا بشجاعة، وأتيحت لنا أول فرصة كبيرة، سجلنا هدفاً رائعاً، لتصبح النتيجة 1-1، ومن المؤسف أن نخسر بهذه الطريقة».
وجاء هدف مبانجولا، بعدما استغل كرة مرتدة من يد حارس أيندهوفن، ووضعها بسهولة في الشباك.
وبجانب الإشارة إلى الأخطاء، كال بوش المديح لأداء الدولي الكرواتي بيريشيتش الذي أكمل 36 عاماً في بداية الشهر الجاري.
وقال: «أعتقد أن أداءه كان متميزاً للغاية، ليس فقط لأنه سجل، ولكنني أرى أن الهدف كان رائعاً».
ويستضيف أيندهوفن منافسه يوفنتوس في مباراة الإياب يوم الأربعاء المقبل.

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