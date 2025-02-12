موتا يشيد بقوة بدلاء يوفنتوس

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أبدى تياجو موتا مدرب يوفنتوس سعادته بقوة أداء بدلاء فريقه، والتي رجحت كفته في الفوز 2-1 على ضيفه أيندهوفن بهدف «البديل» سامويل مبانجولا، في اللحظات الأخيرة، في ذهاب الجولة الفاصلة المؤهلة لدور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وهذا هو هدف الفوز المتأخر الثاني على التوالي للفريق الإيطالي، بعدما أحرز كولو مواني ضربة جزاء في الدقائق الأخيرة، ليمنحه الفوز 2-1 على كومو في الدوري المحلي.

وقال موتا في مؤتمر صحفي: «نحن فريق شاب يتعين علينا إظهار سرعتنا في المباراة، من أجل التسبب في مشاكل للفرق الأخرى، رفع اللاعبون البدلاء من مستوى الفريق مرة أخرى، أنا سعيد للغاية بوجود مبانجولا، فهو يضغط ويراوغ ويسجل الأهداف، ويتحلى دائماً بالإيجابية، ويعطي كل ما لديه».

وتقدم يوفنتوس بهدف ويستون ماكيني في الشوط الأول في مباراة الذهاب، لكن إيفان بيريشيتش عادل النتيجة لصالح أيندهوفن بعد الاستراحة.

وقال موتا: «ماكيني لاعب رائع وشخصية مهمة في الفريق، إنه لاعب من طراز رفيع، ولهذا السبب يلعب في كل مكان، وكانت مباراة متكافئة أمام منافس يقدم كرة قدم جيدة، إنها مجرد خطوة أولى، وفي مباراة الإياب يتعين علينا تقديم أداء رائع للتأهل إلى دور الستة عشر».

ويحل يوفنتوس ضيفاً على أيندهوفن في مباراة الإياب الأربعاء المقبل.