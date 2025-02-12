رومينيجه يطالب بايرن ميونيخ بالتوقف عن «التذمر»!



ميونيخ (د ب أ)



طالب كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي السابق لنادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، لاعبيه بالتوقف عن الشكوى من زيادة أعبائهم، بعد تجديد شكل بطولة كأس العالم للأندية، لتقام بمشاركة 32 فريقاً، لأن مثل هذه البطولات تساعد في دفع رواتبهم.

وذكر رومينيجه نسخة «شبورت بيلد» الألماني: «يجب على لاعبينا التوقف عن التذمر، جميع مفاوضات العقود التي شهدتها معنا دائماً ما تسير في اتجاه واحد، أعلى وأعلى، أبعد وأبعد، أسرع وأسرع، لكن كل تلك الأموال يجب أن تأتي من مكان ما».

ومع ذلك، اتفق رومينيجه أن الشكل الجديد للبطولة التي تقام في أميركا على مدار شهر كامل حتى 13 يوليو، بعد نهاية الموسم في أوروبا، يشكل عبئاً إضافياً، لاعبو بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند، الذين يشاركون في كأس العالم للأندية، قد يواجهون موسماً أطول بكثير، في حين تبدأ باقي الأندية عطلتها الصيفية في يونيو.

ومع ذلك، يرحب رومينيجه بالشكل الجديد، لأن النسخة السابقة التي تضم سبع فرق كانت متوقعة إلى حد كبير، وقال:«كبطل لدوري أبطال أوروبا، تسافر إلى هنا وتعرف بالفعل إنك ستعود بكأس إضافية في أمتعتك».

وأضاف: «أي شيء تتم برمجته، ولا يتم تحفيزه عاطفياً، لا يصل إلى الجماهير». وأضاف رومينيجه إنه لا زال متفاجئاً من قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بإجراء الإصلاحات لإدخال المزيد من الفرق من جميع اتحاداتها.

وأوضح: «بالنسبة لي، فإن حقيقة أن «الفيفا» يقدم الآن كأس العالم للأندية الجديد هي بمثابة أعجوبة من عجائب العالم، وللمرة الأولى، تم التخلي عن مسابقة للمنتخبات الوطنية، وهي كأس القارات، لمصلحة مسابقة للأندية».