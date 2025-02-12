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الرياضة

الذئاب وجهانجيري في ختام الجولة الثالثة لـ «ذهبية» البولو

الذئاب وجهانجيري في ختام الجولة الثالثة لـ «ذهبية» البولو
12 فبراير 2025 15:05


دبي (الاتحاد)
تختتم عصر الغد الجولة الثالثة من منافسات كأس دبي الذهبية للبولو 2025 التي تشهد مشاركة كوكبة من أبرز نجوم العالم والإمارات يمثلون خمسة فرق وبهانديكاب 20 جول، ويلتقي في ختام الجولة فريق الذئاب مع جهانجيري، وتتساوى الحظوظ، بعد أن لعب كل فريق مباراتين، وخسر الثالثة، ولديه نقطتان.
يقود فريق الذئاب حبتور الحبتور، حيث لعب الفريق أمام فريق بنجاش في الافتتاح، وفاز بنتيجة 10 أهداف مقابل 9 ، بينما خسر أمام فريق الحبتور بنتيجة 11 هدفاً مقابل 7 أهداف، وهذه النتيجة لا تعبر عن مستوى الفرق الذي ظفر بالكأس الفضية بجدارة، وفي المقابل، فإن فريق جهانجيري بقيادة محمد جهانجيري خسر أمام غنتوت بنتيجة 11 هدفاً مقابل 5 أهداف، وفاز على بنجاش بـ 7 أهداف مقابل 5 أهداف، ويتطلع إلى تحقيق فوزه الثاني.
وينتظر أن يمثل فريق ذئاب دبي كلاً من حبتور الحبتور، ومعه فيليكس أسيان سنتياجو لابورد وبنيامين بانيللو، بينما يمثل فريق جهانجيري كلاً من محمد جهانجيري، ومعه سانتوس اريارتي، واليجاندرو، ووجونزالو بيريز.

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