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الرياضة

الرياضة السودانية تودّع السفير علي قاقارين

الرياضة السودانية تودّع السفير علي قاقارين
12 فبراير 2025 15:25

 
الخرطوم (الاتحاد)

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غيّب الموت اليوم نجم المنتخب السوداني ونادي الهلال في حقبة السبعينات علي قاقارين، والذي يُعد أحد أشهر نجوم الكرة العربية والأفريقية، وتوفي قاقارين المعروف باسم حيدر حسن حاج الصديق في العاصمة المصرية القاهرة، عن عمر يناهز 76 عاماً، بعد حياة زاخرة بالعطاء لاعباً في فريق الهلال والمنتخب السوداني وإداري، كما عمل بالسلك الدبلوماسي ووصل إلى منصب سفير.
قاقارين توّج مع منتخب السودان بلقب بطولة أمم أفريقيا 1970 التي استضافتها العاصمة السودانية الخرطوم، وسجل هدفاً في البطولة في شباك منتخب إثيوبيا في الدور الأول، كما فاز مع المنتخب بكأس الجلاء في ليبيا 1971.
ويمتلك الرمح الملتهب مسيرة 10 أعوام مع صقور الجديان، سجل فيها 19 هدفاً، وتقلّد شارة القيادة في بطولة أمم أفريقيا 1976، التي حلَّ فيها وصيفاً لهدافي البطولة بعد أن سجل 3 أهداف.
والرمح الملتهب هو الهدّاف التاريخي لمباريات الديربي السوداني الشهير بين الهلال والمريخ بإحرازه 18 هدفاً، وهو رقم قياسي لا يزال صامداً حتى الآن، كما سجل للفريق 4 أهداف في بطولة الأندية الأبطال الأفريقية، وتوّج قاقارين مع الهلال بلقب دوري السودان ثلاث مرات 1966,1967,1974، كما توّج مع الفريق بلقب دوري الخرطوم 4 مرات «1967,1969,1971,1973».
قاقارين لعب بشعار الهلال بين 1966- 1980 ويعتبر الهدّاف التاريخي لبطولة دوري الخرطوم، حيث سجل 82 هدفاً بشعار الهلال، ونال لقب هدّاف الدوري لموسم66/1967 بـ15 هدفاً، وموسم 75/1976 بـ11 هدفاً.
قاقارين سبق له الاحتراف في نادي النصر السعودي موسم 1976، وتوج معه بكأس الملك، وهو الموسم الذي شهد بداية أسطورة الكرة السعودية وهدافها التاريخي ماجد عبدالله مع الفريق، كما خاض قاقارين تجربة احتراف مع نادي استاد أبيدجان الإيفواري في موسم 1979 أحد أشهر أندية القارة الأفريقية في تلك الحقبة، وهو أول لاعب سوداني يحترف في نادٍ أفريقي.
قاقارين الذي انضم لفريق الهلال وهو طالب في المرحلة الثانوية، وصل إلى أعلى المراتب العلمية والرياضية، فقد حصل على دكتوراه في القانون العام من جامعة باريس، ووصل إلى قمة النجومية مع الهلال ومنتخب السودان.

 

 

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