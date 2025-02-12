هافرتز يغيب عن أرسنال لنهاية الموسم

لندن (رويترز)

ذكرت وسائل إعلام بريطانية اليوم أن مهاجم أرسنال، كاي هافرتز قد يغيب حتى نهاية الموسم بعد إصابته بتمزق في عضلات الفخذ الخلفية خلال التدريبات في ضربة موجعة للفريق.

وقال موقع «ذا أثليتيك» إن هافرتز سيخضع لتقييم شامل بعد إصابته خلال معسكر تدريبي في دبي في حين لم يتضح بعد ما إذا كان المهاجم الألماني يحتاج إلى جراحة.

ويتصدر هافرتز (25 عاماً) هدافي أرسنال هذا الموسم برصيد 15 هدفاً في جميع المسابقات.

وانضم هافرتز إلى قائمة طويلة من المهاجمين المصابين بما في ذلك جابرييل جيسوس «الرباط الصليبي الأمامي» وبوكايو ساكا وجابرييل مارتينيلي «كلاهما في عضلات الفخذ الخلفية».