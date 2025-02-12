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الرياضة

قرعة كأس إسبانيا.. «مباراة نارية» في «نصف النهائي»!

قرعة كأس إسبانيا.. «مباراة نارية» في «نصف النهائي»!
12 فبراير 2025 18:54

 
مدريد (أ ف ب)

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أفرزت قرعة نصف نهائي كأس إسبانيا لكرة القدم، مواجهة نارية بين برشلونة وأتلتيكو مدريد، فيما يلعب ريال مدريد مع ريال سوسيداد.
ويستقبل برشلونة، الأكثر تتويجاً في المسابقة «31 مرة»، أتلتيكو مدريد في مباراة الذهاب على ملعب «مونتجويك الأولمبي»، قبل خوضه الإياب على ملعب «متروبوليتانو» في العاصمة.
أما ريال مدريد، حامل لقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني، يخوض الذهاب في إقليم الباسك على ملعب أنويتا، حيث يواجه دوماً خصماً عنيداً، ثم يستقبله إياباً في ملعب «سانتياجو برنابيو».
وهذه أول مرة يتأهل فيها العمالقة الثلاثة، ريال وبرشلونة وأتلتيكو، إلى نصف النهائي منذ 2014.
ويتصدر الريال ترتيب الدوري بفارق نقطة عن أتلتيكو واثنتين عن برشلونة، بعد 23 مرحلة على انطلاق «الليجا».
وستقام مباريات الذهاب بين 25 و27 فبراير، والإياب بين 1 و3 أبريل، ومن المقرر أن يستقبل ملعب لا كارتوخا في إشبيلية المباراة النهائية في 26 أبريل.

كأس إسبانيا
ريال مدريد
برشلونة
أتلتيكو مدريد
ريال سوسيداد
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