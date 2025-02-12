السوبر الإماراتي الكويتي للرياضات الإلكترونية 19 فبراير

دبي (وام)



أعلن اتحاد الرياضيات الإلكترونية عن إطلاق النسخة الأولى من كأس السوبر الإماراتي الكويتي 19 فبراير الجاري، بمشاركة 14 لاعباً من البلدين، وذلك في لعبتي كرة القدم الإلكترونية، وموبايل ليجند.

وأكد سعيد علي الطاهر، الأمين العام لاتحاد الرياضات الإلكترونية، أن تنظيم الحدث يأتي في إطار الاحتفال باليوم الوطني الكويتي، ومبادرة من الاتحاد الإماراتي، إذ سيكون الحدث انطلاقة لمزيد من البطولات بين البلدين في الرياضات الإلكترونية.

وأشار الطاهر إلى أن منافسات البطولة ستقام «أون لاين»، على أن يتم التتويج في مقر الفريق الفائز.