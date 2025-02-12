3 سباقات في مهرجان أبوظبي للقدرة بالوثبة

أبوظبي (وام)



تنظم قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة 3 سباقات على مدار أيام الجمعة والسبت والأحد، ضمن مهرجان أبوظبي في ختام فعاليات القرية للموسم الحالي.

وينطلق السباق الأول الجمعة، والمخصص للسيدات لمسافة 100 كلم، ثم يقام سباق كأس الشيخ زايد بن منصور بن زايد آل نهيان للإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم في اليوم التالي، يليه في اليوم الثالث سباق مهرجان أبوظبي المفتوح لمسافة 120 كلم في ختام موسم السباقات بالقرية.

وأكملت قرية الإمارات العالمية للقدرة الترتيبات الفنية كافة المطلوبة المرتبطة بالتسجيل للمشاركة في السباقات، تمهيداً لاعتماد القوائم النهائية.