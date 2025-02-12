«تي إف إيه» ثالث الهابطين بقرار «الانضباط»



معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬



قررت لجنة الانضباط باتحاد الكرة، شطب نتائج نادي «تي إف إيه» في «دوري الدرجة الثالثة» لموسم 2024- 2025، وفرض غرامة عليه بمبلغ 150 ألف درهم لانسحابه أثناء المسابقة، وإلغاء نتائج مبارياته، وحذف باقي مبارياته من جدول المسابقات، واعتباره أحد الأندية الهابطة بنهاية الموسم الجاري.

وسبق أن عاقبت «الانضباط» نادي «تي إف إيه» بخسارة نتيجة مباراته أمام «365» ضمن «الجولة 18» بنتيجة 0-3، بعد تخلّفه عن الحضور، قبل أن تضاعف العقوبات بالحذف والغرامة والهبوط عقب إعلان النادي الانسحاب من المسابقة.

وقلّص قرار الانضباط عدد الأندية في «دوري الدرجة الثالثة»، إلى 16 بدلاً من 18 نادياً، بعد إعلان هبوط «تي إف إيه»، وسبقه انسحاب «سبورتي» قبل انطلاق الموسم.

ومثّل قرار هبوط «تي إف إيه» بجانب الغرامة المالية وشطب النتائج وحذف بقية مبارياته، العقوبة الثالثة من نوعها التي تفرضها لجنة الانضباط على مستوى دوري الدرجتين الأولى والثانية، وصولاً إلى «الثالثة».

وشملت القرارات السابقة، هبوط «لاليجا إتش بي سي»، في «دوري الدرجة الثانية»، وشطب النتائج، بجانب غرامة 150 ألف درهم، بعد تخلفه عن خوض 3 مباريات على التوالي، وقلّص القرار عدد أندية دوري الدرجة الثانية في الموسم الحالي 2024- 2025، إلى 13 فريقاً بدلاً من 15، بعدما سبقه لافال يونايتد بالانسحاب قبل انطلاق الموسم.

واحتل لاليجا إتش بي سي المركز الثالث في «دوري الدرجة الثانية»، للموسم الماضي 2023- 2024، برصيد 56 نقطة، خلف المتأهلين فليتوود يونايتد «البطل» برصيد 62 نقطة، ومجد «الوصيف» برصيد 57 نقطة.

بدوره، تعرض فليتوود يوناتيد «الوافد الجديد» على «دوري الدرجة الأولى»، إلى عقوبات مماثلة شملت شطب النتائج، غرامة على فليتوود يونايتد 300 ألف درهم، إلغاء نتائج الفريق، وحذف بقية المباريات من الجدول، والهبوط إلى أدني درجة.

وصعد فليتوود يونايتد إلى دوري الأولى في الموسم الحالي، بعد تتويجه بطلاً لدوري الثانية في الموسم الماضي، ليتأهل بجانب مجد «الوصيف»، والذي حمل سابقاً اسم «الظاهرة».



قائمة المنسحبين

فليتوود يوناتيد

المسابقة: دوري الأولى

الغرامة: 300 ألف درهم «قرار الانضباط أثناء الموسم»

لاليجا إتش بي سي

المسابقة: دوري الثانية

الغرامة: 150 ألف درهم «قرار الانضباط أثناء الموسم»

تي إف إيه

المسابقة: دوري الدرجة الثالثة

الغرامة: 150 ألف درهم «قرار الانضباط أثناء الموسم»

لافال يونايتد

المسابقة: دوري الثانية

الغرامة: «انسحاب قبل بداية الموسم»

سبورتي

المسابقة: دوري الثالثة

الغرامة: «انسحاب قبل بداية الموسم»