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الرياضة

دياز: مانشستر سيتي قادر على قلب الأمور أمام ريال مدريد

دياز: مانشستر سيتي قادر على قلب الأمور أمام ريال مدريد
12 فبراير 2025 19:37

 
لندن (د ب أ)

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أعرب روبين دياز مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، عن قناعته بأن فريقه مازال لديه القدرة على قلب الأمور أمام ريال مدريد، في إياب الملحق المؤهل إلى دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، بعدما خسر 2-3 ذهاباً على ملعب الاتحاد.
وقال دياز: «نحن مستاؤون من ذلك، بالطبع هي نتيجة محبطة، ودائماً ما تكون مبارياتنا من نوعية مختلفة، وهناك فرص للطرفين، ولكن إذا انتهى بك الأمر وأنت تلعب للدقائق الأخيرة متقدماً 2-1 لا يمكنك أن تترك الأمور تسير بالطريقة التي فعلناها».
وأضاف: «يجب أن نقوم بعمل أفضل، الأمر بهذه البساطة، الآن المسألة تتعلق بالإيمان، كم نؤمن بأنفسنا ونؤمن أننا يمكننا المضي قدماً، ويجب فقط أن نتقبل اللحظة التي نتواجد فيها، ما فعلناه من قبل لم يكن كافياً، ولكن في النهاية، الشيء الجيد أن في هذا الفريق، وفي هذا النادي، إذا كان لدينا الإيمان في أنفسنا، وإذا كان لدينا ما يكفي من الإيمان بأننا سنفوز بها، يمكننا فعل أي شيء، ولدينا ما يكفي من القوة لتحقيق الفوز، ولكن يجب أن نؤمن بذلك».

دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
مانشستر سيتي
ريال مدريد
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